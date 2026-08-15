За проїзд платили, але штрафу не уникнули: яка помилка може дорого коштувати

Прикласти картку до валідатора — мало

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У багатьох містах України є можливість безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті. Проте через збій у системі можна "заробити" штраф.

Про це розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. Він пояснив, як правильно валідувати проїзд.

Чому оплата проїзду карткою може не пройти

Факту дотику картки до термінала мало, треба переконатися, що транзакція успішна. У транспорті, як і на касі в супермаркеті потрібно дочекатися підтвердження проплати.

Головні причини збоїв:

пасажири прибирають телефон або картку до того, як завершився обмін даними (треба зачекати 2–3 секунди)

валідатори часто працюють в автономному режимі. Гроші з рахунку можуть списатися значно пізніше, але пристрій має зафіксувати сам факт валідації

блокування банком, ліміти на операції без PIN-коду або перебування картки у "транспортному стоп-листі" через попередні борги

Як переконатися, що оплата пройшла

Пасажиру треба орієнтуватися на екран валідатора. Якщо висвітилася зелена галочка — реєстрація успішна, а якщо червоний хрестик — щось пішло не так. Чекати на SMS від банку чи сповіщення в додатку не варто, адже списання коштів часто відбувається із затримкою.

Однак контролер не може "повірити на слово", що ви прикладали картку. Якщо поїздка не зареєстрована системою, пасажир вважається таким, що не має дійсного квитка, йому виписують штраф. Наприклад, у Івано-Франківську він складає 400 гривень.

Валідатор у транспорті. Фото: nfront.org.ua

В яких містах України є можливість безготівкової оплати за проїзд у транспорті

Розрахунок за проїзд карткою доступний у більшості обласних центрів та великих міст. У багатьох регіонах валідатори є навіть у приватних маршрутках.

Зокрема йдеться про Київ, Львів, Хмельницький, Кропивницький, Житомир, Рівне, Чернівці. Також електронний квиток та безконтактна оплата також успішно функціонують у Вінниці, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі, Луцьку, Черкасах, Дніпрі, Одесі, Сумах та багатьох інших містах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві висунули нечувану ініціативу щодо вартості проїзду. Хочуть, щоб оплата нараховувалася за кожну зупинку, яку проїхав пасажир.