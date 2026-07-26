Это "правило 10 тысяч" нужно знать каждому, кто хочет выехать из Украины

На украинской границе работает так называемое "правило 10 тысяч"

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В случае поездки за границу украинцам следует знать одну важную деталь о перевозке наличных. Сумму свыше 10 000 евро следует декларировать.

"Телеграф" рассказывает, сколько наличных можно взять с собой, чтобы на таможне не задавали вопросы. Вывести из страны можно неограниченное количество денежных средств, однако есть один нюанс.

За одно пересечение границы из Украины можно вывезти наличными до 10 000 евро. Сумму свыше 10 000 евро необходимо задекларировать, при этом указав источник доходов. Ключевой момент: 10 000 евро — это не отдельно на каждую валюту, а общий эквивалент по всем валютам вместе.

Под правило "10 000 евро" также подпадает вывоз драгоценностей. Кроме того, для ювелирных украшений существует еще одно ограничение — без декларирования можно вывести до 500 грамм. Все, что тяжелее — нужно декларировать. Добавим, что если вы надеваете на себя привычные золотые украшения, которые уже были в употреблении, они чаще всего классифицируются таможенниками как личные вещи.

Правила вывоза валюты и ценностей из Украины/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал об одном из бывших таможенников — работнике пункта пропуска, через который завозили авто из Европы по льготным тарифам. Схема "заработка" на ввозе авто, по мнению следствия, работала в два этапа.