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Портят товар каждый день. Работница "АТБ" рассказала, как покупатели уничтожают продукты

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не все покупатели сети ответственные Новость обновлена 22 июля 2026, 09:46
Не все покупатели сети ответственные. Фото Коллаж "Телеграф"

Продавцов возмущают действия некоторых клиентов

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"АТБ" регулярно сталкивается с порчей продуктов со стороны посетителей. Случаи небрежного, а иногда даже хулиганского отношения к товару, как говорят продавцы, происходят несколько раз в день.

Ненадлежащее отношение к продуктам в "АТБ" заметила одна из пользователей соцсети Threads. Она рассказала, что кто-то передумал покупать мороженое, но не отнес его обратно в холодильник, а оставил таять прямо поверх шоколадных батончиков. На другой полке стояла открытая и надпитая банка с напитком.

Покупатели АТБ оставляют мороженое таять на полках
Покупатели "АТБ" оставляют мороженое таять на полках. Фото: dobrovashka11_04
Покупатели в АТБ портят продукты
Кто-то попил колы и передумал ее покупать. Фото: dobrovashka11_04

"Люди, для чего вы так делаете? Если уж передумали покупать мороженое, то можно же отдать его на кассе, чтобы работники успели вернуть товар в холодильник. А о коле я вообще молчу", — пишет девушка.

В комментарии пришла женщина, которая, по ее словам, работает продавщицей в одном из "АТБ". Она написала, что со схожими ситуациями сталкивается каждый день и не по одному разу. Сотрудники воспринимают такие случаи как неуважение к своему труду.

"Такие ситуации вижу по несколько раз в день. Пренебрежение к работе продавца", — пишет продавщица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший управляющий несколькими магазинами "АТБ" рассказал, почему в час пик работает только одна касса.

Теги:
#Товар #Продукты #Супермаркет #Покупатели #Магазин #АТБ