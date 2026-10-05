"Выселили, а затем подняли цену на 10 тысяч": в западных регионах Украины стремительно растет арендная плата
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Цены взлетели буквально через несколько месяцев
Аренда квартир в Ивано-Франковске и Ужгороде, похоже, снова стала темой горячих дискуссий. В Threads жители городов рассказывают, что владельцы поднимают плату на несколько тысяч гривен, а иногда после выселения выставляют ту же квартиру уже по совсем другой цене.
"Телеграф" собрал комментарии арендаторов, которые поделились своим опытом и рассказали, как изменилась ситуация с арендой жилья
Ивано-Франковск: рассказали говорят о новых ценах
Пользовательница Threads поинтересовалась, действительно ли владельцы квартир в Ивано-Франковске начали повышать арендную плату на 4–5 тысяч гривен.
Судя по ответам, для части арендаторов это уже не выглядит чем-то необычным. Причем некоторые рассказывают, что квартиру им не просто подорожали — их попросили съехать, после чего жилье снова появилось на рынке, но уже дороже.
"Нет, нас просто выселили нах**н) А потом выставили цену на эту же квартиру на 10к больше".
Еще одна жительница города рассказала о другой ситуации. По ее словам, владельцы хотели увеличить арендную плату на 4 тысячи гривен и одновременно использовать квартиру для хранения собственных вещей.
"Хотели поднять на 4к и еще и использовать квартиру как склад своих вещей. Типа "вы видели, какой сейчас рынок" и "вы сейчас ничего лучше не найдете"".
У кого-то цена росла постепенно.
"В начале лета накинули 2 тысячи, а теперь еще 6. Итого на 8 тысяч подняли".
"Два месяца назад было 15, потом стало 16. Теперь уже $450 (примерно 20 233 грн — ред.) и это ужас(".
"В июне подняли на 2 тыс. вчера еще на 5000".
"Нам 7500 накинули. И вижу это у многих — такое обострение. Нет предела человеческой жадности. Что дальше будет, я не представляю((( Где тот потолок? Или дно…"
Какая ситуация в Ужгороде
Похожие настроения обсуждают и в Ужгороде. Одна из пользовательниц Threads призналась, что еще совсем недавно считала аренду в городе значительно доступнее, чем в Киеве. Но после того, как снова начала смотреть объявления, ее поразили цены.
"Я из Ужгорода, смотрела цены 2 мес. назад на квартиры и убеждала всех, что там в разы дешевле, чем в Киеве. С**а, мне стыдно за моих людей, студия 35 кв. м за 1000 долларов (примерно 44 963 грн — ред.)" — написала девушка.
В своем посте она также задала вопрос владельцам квартир: настолько ли выросли их расходы или речь идет именно о возможности заработать больше на высоком спросе.
Один из пользователей в ответ отметил, что цена растет из-за дисбаланса между количеством квартир и количеством желающих их снять.
"Цена зависит от баланса спроса и предложения. Квартир на рынке больше не стало, а спрос вырос. От него и изменилась цена".
Он также считает, что значительно более дешевая аренда не обязательно сделала бы жилье доступнее.
"И да, если бы стоимость аренды была около 200–300 долл., 99,9% эту квартиру все равно бы не сняли, потому что очередь на нее по такой цене стояла бы до 2050 года".
Впрочем, в дискуссии обратили внимание на другую сторону проблемы. Высокие цены бьют не только по тем, кто приехал в город, но и по местным жителям, которые сами не имеют собственного жилья.
"Прикол еще в том, что не все местные, или те, кто давно уже там живут, могут иметь жилье, кто-то живет на аренде, и они же, местные, теперь тоже должны платить такие суммы?? Так а откуда взять? То есть получается, что местному теперь нужно куда-то ехать, потому что в родном городе не тянет аренду.. Это абсурд просто".
Еще один пользователь также объясняет ситуацию соотношением спроса и предложения.
"Так работает экономика, когда под сдачу 100 квартир, а желающих 1000, то цены растут. Да, есть люди, которые сдают по адекватной цене, но эти квартиры уже заняты. Остались неадекватно дорогие или проблемные".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что жилье в Павлограде сдают чуть ли не дороже, чем в Киеве.