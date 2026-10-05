"Выселили, а затем подняли цену на 10 тысяч": в западных регионах Украины стремительно растет арендная плата

Цены взлетели буквально через несколько месяцев

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Аренда квартир в Ивано-Франковске и Ужгороде, похоже, снова стала темой горячих дискуссий. В Threads жители городов рассказывают, что владельцы поднимают плату на несколько тысяч гривен, а иногда после выселения выставляют ту же квартиру уже по совсем другой цене.

"Телеграф" собрал комментарии арендаторов, которые поделились своим опытом и рассказали, как изменилась ситуация с арендой жилья

Ивано-Франковск: рассказали говорят о новых ценах

Пользовательница Threads поинтересовалась, действительно ли владельцы квартир в Ивано-Франковске начали повышать арендную плату на 4–5 тысяч гривен.

Пост в Threads

Судя по ответам, для части арендаторов это уже не выглядит чем-то необычным. Причем некоторые рассказывают, что квартиру им не просто подорожали — их попросили съехать, после чего жилье снова появилось на рынке, но уже дороже.

"Нет, нас просто выселили нах**н) А потом выставили цену на эту же квартиру на 10к больше".

Комментарий из Threads

Еще одна жительница города рассказала о другой ситуации. По ее словам, владельцы хотели увеличить арендную плату на 4 тысячи гривен и одновременно использовать квартиру для хранения собственных вещей.

"Хотели поднять на 4к и еще и использовать квартиру как склад своих вещей. Типа "вы видели, какой сейчас рынок" и "вы сейчас ничего лучше не найдете"".

Комментарий из Threads

У кого-то цена росла постепенно.

"В начале лета накинули 2 тысячи, а теперь еще 6. Итого на 8 тысяч подняли".

Комментарий из Threads

"Два месяца назад было 15, потом стало 16. Теперь уже $450 (примерно 20 233 грн — ред.) и это ужас(".

Комментарий из Threads

"В июне подняли на 2 тыс. вчера еще на 5000".

Комментарий из Threads

"Нам 7500 накинули. И вижу это у многих — такое обострение. Нет предела человеческой жадности. Что дальше будет, я не представляю((( Где тот потолок? Или дно…"

Комментарий из Threads

Какая ситуация в Ужгороде

Похожие настроения обсуждают и в Ужгороде. Одна из пользовательниц Threads призналась, что еще совсем недавно считала аренду в городе значительно доступнее, чем в Киеве. Но после того, как снова начала смотреть объявления, ее поразили цены.

"Я из Ужгорода, смотрела цены 2 мес. назад на квартиры и убеждала всех, что там в разы дешевле, чем в Киеве. С**а, мне стыдно за моих людей, студия 35 кв. м за 1000 долларов (примерно 44 963 грн — ред.)" — написала девушка.

Пост в Threads

В своем посте она также задала вопрос владельцам квартир: настолько ли выросли их расходы или речь идет именно о возможности заработать больше на высоком спросе.

Один из пользователей в ответ отметил, что цена растет из-за дисбаланса между количеством квартир и количеством желающих их снять.

"Цена зависит от баланса спроса и предложения. Квартир на рынке больше не стало, а спрос вырос. От него и изменилась цена".

Он также считает, что значительно более дешевая аренда не обязательно сделала бы жилье доступнее.

"И да, если бы стоимость аренды была около 200–300 долл., 99,9% эту квартиру все равно бы не сняли, потому что очередь на нее по такой цене стояла бы до 2050 года".

Комментарий из Threads

Впрочем, в дискуссии обратили внимание на другую сторону проблемы. Высокие цены бьют не только по тем, кто приехал в город, но и по местным жителям, которые сами не имеют собственного жилья.

"Прикол еще в том, что не все местные, или те, кто давно уже там живут, могут иметь жилье, кто-то живет на аренде, и они же, местные, теперь тоже должны платить такие суммы?? Так а откуда взять? То есть получается, что местному теперь нужно куда-то ехать, потому что в родном городе не тянет аренду.. Это абсурд просто".

Комментарий из Threads

Еще один пользователь также объясняет ситуацию соотношением спроса и предложения.

"Так работает экономика, когда под сдачу 100 квартир, а желающих 1000, то цены растут. Да, есть люди, которые сдают по адекватной цене, но эти квартиры уже заняты. Остались неадекватно дорогие или проблемные".

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жилье в Павлограде сдают чуть ли не дороже, чем в Киеве.