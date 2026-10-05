Журналист Евгений Плинский критикует распространение неподтвержденных прогнозов о предстоящих отключениях света

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"Страх продается лучше всего".

Маркетинговая аксиома, которая для многих медийщиков стала принципом освещения этой войны судебным примером которой является скрин этого сообщения.

Один "эксперт" хлопнул рандомную цифру, второй создал из этого новость, другие подхватили, и помчалась в головах людей очередная волна страха и паники.

Скриншот из поста автора

Но при этом все, кто генерирует эту новость, от эксперта до журналистов прекрасно понимают, что НИКТО не знает сценариев развития событий.

Тем более количества часов отключений, когда они начнутся и в результате каких действий врага.

Так тогда для чего генерировать гигабайты апокалиптического мусора, не имеющего фактологической базы, а лишь ослабляющего нас в момент сложнейшего этапа войны.

Этап войны на истощение.

Зачем мы помогаем врагу сеять страх и панику среди украинцев? Не это ли это его цель?

Да, есть объективная картина ожиданий тяжелой зимы, есть профессиональная аналитика состояния защиты энергетики и планов врага, а вот этот апокалиптический мусор.

И сосредотачивать внимание людей нужно на первом, а не на втором.

Вообще, в кругу медийщиков и экспертной среды давно назрела и перезрела тема кликбейта и продажи страха.

Источник: Facebook автора