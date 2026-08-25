Один фрукт заменит три средства: испанка показала, как отмыть стиралку, доску и микроволновку лимоном

Кислота лимона справляется там, где бессильна магазинная химия

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Лимон есть почти на каждой кухне. Его добавляют в чай, используют в готовке и в качестве украшения блюд. Благодаря эфирным маслам в кожуре лимон справляется с жиром и неприятными запахами. А значит, что его можно использовать и для уборки.

Секрет эффективности лимона заключается в кислотах, которые он содержит. Они растворяют застарелые загрязнения и одновременно нейтрализуют запахи, а не просто маскируют их отдушкой, как это делают многие магазинные средства.

Специалист по домашней уборке из Испании Тамара Рамос показала в соцсетях, как именно она использует лимон.

Один из самых неочевидных советов касается стиральной машины, а точнее — ее барабана, о необходимости чистки которого многие вообще не задумываются. Специалист смешивает сок или мякоть лимона с обычной зубной пастой: кислота фрукта помогает расщепить грязь и известковый налет, а абразивные частицы пасты усиливают эффект механической очистки. Смесью нужно обработать барабан и запустить встроенную программу очистки машины, а если такой функции нет — короткий или деликатный цикл. Чтобы убедиться, что все загрязнения точно ушли, можно дополнительно прогнать пустой цикл с небольшим количеством отбеливателя.

Похожий принцип работает и с деревянной разделочной доской, на которой со временем скапливаются остатки пищи, въевшиеся пятна и стойкий запах лука, чеснока или рыбы. Достаточно натереть доску половинкой лимона, присыпанной солью, оставить на несколько минут, а затем промыть водой или протереть нейтральным моющим средством.

Третий способ пригодится тем, у кого запущена микроволновая печь изнутри. Вместо того чтобы оттирать стенки щеткой, эксперт по уборке предлагает добавить в миску с водой сок лимона и несколько долек и поставить емкость в микроволновку на пару минут на средней мощности. Горячий пар с лимонной кислотой размягчает даже присохшие брызги жира, и после этого достаточно просто протереть стенки тряпкой.

Но прежде чем повторять лайфхаки, стоит проверить средство на небольшом незаметном участке, так как некоторые покрытия могут испортиться под воздействием кислоты.

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