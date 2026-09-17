Бракованная купюра оказалась в вашем кошельке: можно ли ею расплачиваться

Как проверить банкноту и обменять

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Украинка опубликовала в Threads фото банкноты номиналом 1000 гривен со смазанной краской. Она пыталась выяснить, является ли это производственным браком или признаком подделки, однако однозначного ответа в комментариях не получила.

"Телеграф" рассказывает, в каких случаях банк обязан принять купюру, когда ее могут направить на исследование НБУ и что делать с поврежденными банкнотами.

Если купюра имеет производственный брак

По данным Национального банка Украины, смазанная краска, смещенная печать или другой дефект могли возникнуть еще во время изготовления банкноты. Такую купюру стоит отнести в банк на проверку.

Если у работника банка возникают сомнения относительно подлинности или платежности банкноты, ее могут изъять из обращения и передать в Национальный банк для исследования.

В НБУ проверяют защитные элементы и другие признаки подлинности банкноты. Экспертиза проводится бесплатно.

Если исследование подтвердит, что банкнота настоящая, ее стоимость возместят. Если же купюру признают поддельной, ее изымут без возмещения и передадут правоохранительным органам.

Когда гривну можно обменять

Банки должны принимать для обмена также изношенные и поврежденные банкноты, если они сохранили признаки подлинности.

Речь идет о купюрах с потертостями, загрязнениями, надписями, небольшими надрывами, отверстиями, надрезами, а также оторванными краями или углами. Такой обмен проводят бесплатно.

Для значительно поврежденных банкнот действует отдельное требование: площадь купюры, которая осталась, должна составлять не менее 55% ее первоначальной площади.

Если банкнота разорвана на две или более части, для ее обмена также учитывают серию и номер и площадь сохранившихся частей.

Когда купюру можно поменять. Инфографика ИИ "Телеграф"

Что делать с долларами и евро

Для иностранной валюты правила отличаются. Если банкнота имеет незначительные повреждения и не вызывает сомнений в подлинности, ее могут принять во время обычной валютно-обменной операции.

Если же купюра сильно повреждена, банк может принять ее на инкассо. Речь идет о случаях, когда купюра имеет значительные разрывы, пятна, повреждения от влаги или химических веществ, надписи или другие дефекты, из-за которых ее уже не принимают при обычном обмене.

Справка: Инкассо — это банковская услуга, во время которой поврежденную купюру принимают и отправляют за границу банку-эмитенту для обмена.

Для этого нужно обратиться в банк, который предоставляет услугу инкассо иностранной валюты. Но важный нюанс: такую услугу предлагают не все учреждения. Поэтому перед поездкой в отделение лучше позвонить в банк и уточнить, принимают ли там поврежденные доллары или евро на инкассо.

Это платная услуга, причем единой комиссии для всех банков нет.

После принятия на инкассо банк передает купюру банку-корреспонденту за границей. Если иностранный банк соглашается принять и обменять банкноту, после завершения процедуры клиенту выплачивают соответствующую сумму за вычетом предусмотренных комиссий и расходов.

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