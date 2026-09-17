Кадры гигантской воронки до облаков: во Львовской области заметили редкое атмосферное явление (видео)

В этом регионе такое бывает все чаще

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В четверг, 17 сентября, во Львовской области увидели огромный ураган-торнадо, который поднимался до облаков.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы. На камеру попала огромная серая воронка, образовавшаяся над открытой местностью.

Что такое смерч и почему он возникает

Смерч, или торнадо, — это быстро вращающийся столб воздуха, который опускается из мощного грозового облака и соприкасается с землей. Если воронка остается в небе и не достигает поверхности, ее называют воронкообразным облаком.

Такое явление возникает при столкновении теплого влажного воздуха с более холодным, когда в атмосфере наблюдаются сильная неустойчивость и резкое изменение скорости либо направления ветра с высотой. Внутри грозовой тучи образуется вращение, которое может вытянуться вниз в виде воронки.

Как часто торнадо появляются на Львовщине

Для Львовской области это редкое, но далеко не исключительное явление. Только за последние несколько лет подобные атмосферные вихри здесь замечали неоднократно.

Предыдущий случай зафиксировали 9 июня 2026 года: в густых серых облаках над областью начал формироваться характерный закрученный столб. Еще один смерч наблюдали 26 апреля во время сильной непогоды, которая повалила деревья, повредила крышу школы и оставила часть жителей без электричества.

В июле 2025 года крупную воронку сняли неподалеку от Жидачева. В сентябре 2024 года смерч видели в Яворовском районе возле поселка Краковец.

Напомним, в мае на Закарпатье заметили опасное природное явление. Речь идет о смерче в Старом Давыдковом, возле Мукачево.

В том же месяце зачаток смерча сформировался в Киеве. Столицу накрыли сильная гроза и мощный ливень, сопровождавшийся громом и шквальным ветром.