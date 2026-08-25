Сырость и запах возле унитаза исчезнут за пару часов: поможет кухонный продукт

Простой секрет свежести в санузле

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В зоне вокруг унитаза обычно скапливается очень много грязи. Туда попадает влага, моча и пыль. В результате именно из-за этого появляется неприятный запах, даже если сам унитаз регулярно моют.

Некоторые хозяйки для решения этой проблемы используют пищевую соду, пишет Tudo Gostoso. Средство впитывает избыточную влагу из воздуха и со стыков пола, блокируя распространение тяжелого запаха.

Для применения метода насыпьте тонкий слой пищевой соды на пол вокруг унитаза, покрывая участки с наибольшим скоплением влаги и грязи. Оставьте порошок на несколько часов, чтобы он впитал запахи и сырость. Затем удалите соду веником или тряпкой и завершите уборку обычным способом.

Процедуру можно повторять регулярно, а не только во время генеральной уборки. Она не заменяет мытье пола и самого унитаза, а скорее дополняет его.

При этом стоит учесть, что если запах канализации и сырость сохраняются постоянно, причиной может быть высыхание или отслоение резинового уплотнительного кольца под унитазом. В таком случае газы из канализации свободно выходят наружу, и проблему сможет решить только сантехник.

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