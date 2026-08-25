Вогкість і запах біля унітаза зникнуть за кілька годин: допоможе кухонний продукт

Простий секрет свіжості в санвузлі

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У зоні навколо унітаза зазвичай накопичується дуже багато бруду. Туди потрапляє волога, сеча та пил. У результаті саме через це з'являється неприємний запах, навіть якщо сам унітаз регулярно миють.

Деякі господині для вирішення цієї проблеми використовують харчову соду, Tudo Gostoso. Засіб вбирає надмірну вологу з повітря та зі стиків підлоги, блокуючи поширення неприємного запаху.

Для застосування методу насипте тонкий шар харчової соди на підлогу навколо унітаза, покриваючи ділянки з найбільшим скупченням вологи й бруду. Залиште порошок на кілька годин, щоб він убрав запахи та вогкість. Потім видаліть соду віником або ганчіркою й завершіть прибирання звичайним способом.

Процедуру можна повторювати регулярно, а не лише під час генерального прибирання. Вона не замінює миття підлоги та самого унітаза, а радше доповнює його.

При цьому варто врахувати, що якщо запах каналізації та вогкість зберігаються постійно, причиною може бути висихання або відшарування гумового ущільнювального кільця під унітазом. У такому разі гази з каналізації вільно виходять назовні, і проблему зможе вирішити лише сантехнік.

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