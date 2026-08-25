Пролежит до самой весны и не сгниет: главный секрет хранения картофеля на кухне

Что положить к картофелю для длительного хранения

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Хранение картофеля и лука в одном контейнере в кладовке или под раковиной — привычная кухонная привычка. Но именно она приводит к быстрой порче продуктов. Соседство этих овощей провоцирует их преждевременное увядание и активное прорастание.

Как хранить картофель и лук, чтобы они долго не портились, рассказали на портале Bruneta v kuchyni.

Лук, пока лежит, постепенно выделяет влагу и летучие ароматические вещества. Клубни картофеля, в свою очередь, продолжают дышать и испарять воду. Когда эти два процесса накладываются друг на друга в закрытом, плохо проветриваемом шкафу, создается сырая и душная микросреда. Именно в таких условиях картофель быстрее всего выходит из состояния покоя и пускает ростки. К тому же если одинпродукт начинает портиться, он способен быстро "заразить" соседние овощи независимо от их вида.

С осторожностью нужно относиться и к проросшему картофелю. Если ростки короткие, а клубень остается твердым, его можно использовать, срезав росток вместе с частью мякоти. Если же картофель стал мягким, зеленым или пустил длинные побеги, в нем резко возрастает уровень соланина — природного яда, который не разрушается при термообработке. Такие клубни нужно выбрасывать.

Как правильно хранить картофель

Держите лук и чеснок вдали от картофеля и яблок.

Полиэтиленовые пакеты удерживают влагу и вызывают запотевание. Поэтому для картофеля подходят бумажные пакеты, джутовые мешки или ящики с отверстиями для вентиляции.

Не мойте клубни перед хранением. Лишняя вода провоцирует гниение.

Фото сгенерировано ИИ