Пролежить до самої весни й не згниє: головний секрет зберігання картоплі на кухні

Що покласти до картоплі для тривалого зберігання

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Зберігання картоплі та цибулі в одному контейнері в коморі або під раковиною — звична кухонна звичка. Але саме вона призводить до швидкого псування продуктів. Сусідство цих овочів провокує їхнє передчасне в’янення та активне проростання.

Як зберігати картоплю та цибулю, щоб вони довго не псувалися, розповіли на порталі Bruneta v kuchyni.

Цибуля, поки лежить, поступово виділяє вологу та леткі ароматичні речовини. Бульби картоплі, своєю чергою, продовжують дихати та випаровувати воду. Коли ці два процеси накладаються один на одного в закритій, погано провітрюваній шафі, створюється сира й душна мікросередовище. Саме в таких умовах картопля найшвидше виходить зі стану спокою та пускає паростки. До того ж, якщо один продукт починає псуватися, він здатен швидко "заразити" сусідні овочі незалежно від їхнього виду.

З обережністю потрібно ставитися і до пророслої картоплі. Якщо паростки короткі, а бульба залишається твердою, її можна використовувати, зрізавши паросток разом із частиною м’якоті. Якщо ж картопля стала м’якою, зеленою або пустила довгі пагони, у ній різко зростає рівень соланіну — природної отрути, яка не руйнується під час термічної обробки. Такі бульби потрібно викидати.

Як правильно зберігати картоплю

Тримайте цибулю та часник подалі від картоплі та яблук.

Поліетиленові пакети утримують вологу та спричиняють запотівання. Тому для картоплі підходять паперові пакети, джутові мішки або ящики з отворами для вентиляції.

Не мийте бульби перед зберіганням. Зайва вода провокує гниття.

Фото згенероване ШІ