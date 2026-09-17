Забудьте про магазинные спреи: чем натереть зеркало в ванной, чтобы оно блестело и не запотевало неделями

Узнайте, как на самом деле нужно протирать зеркало

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Идеально чистое зеркало без мутных пятен и полос — редкость в быту. Часто попытки быстро протереть поверхность покупным спреем для стекол приводят к тому, что грязь просто размазывается по поверхности.

Эксперты издания Tom's Guide поделились проверенной методикой, которая помогает вернуть зеркалу безупречный вид и защитить его от пара после горячего душа.

Почему появляются разводы?

Главная ошибка при очистке зеркал — наносить чистящее средство поверх засохших капель зубной пасты, косметики или мыльной пены. Влажная тряпка растворяет эти вещества и распределяет их по всей площади стекла. Вторая причина — привычные круговые движения при протирании, из-за которых мелкие частицы пыли обратно оседают на полированную поверхность.

Как вымыть зеркало до блеска — пошаговая инструкция

Прежде чем мыть все зеркало целиком, смочите ватный диск медицинским спиртом и аккуратно промокните застарелые капли пасты или косметики. Спирт мгновенно растворит грязь без сильного трения. Смешайте в пульверизаторе равные пропорции обычной воды и белого уксуса. Эта смесь хорошо расщепляет минеральный налет и не оставляет липкого слоя. Распылите раствор на стекло и протирайте его сухой салфеткой из микрофибры строго движениями "из стороны в сторону" (зигзагом). Начинайте с верхнего угла и спускайтесь вниз. Нанесите на сухую микрофибру одну каплю обычного средства для мытья посуды и тщательно отполируйте поверхность. Тончайшая незаметная пленка создаст поверхностное натяжение, и конденсационный пар не будет оседать на стекле в течение нескольких недель.

Фото: Pexels

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