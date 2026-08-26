Пенсии едва хватает: украинцы рассказали, сколько платят за коммуналку

Большинство тратит большую часть своего бюджета на еду и платежки за коммуналку

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Украинцы отдают большую часть дохода на продукты питания и коммунальные услуги. Также по бюджету граждан бьют цены на лекарства.

Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа" среди своих читателей в Facebook. Редакция поинтересовалась у пользователей: "Сколько процентов вашего дохода сейчас идет чисто на еду и коммуналку".

Подавляющее большинство читателей отметило, что для многих это болезненный вопрос, особенно это касается уязвимых категорий граждан. В сети отметили, что если добавить в перечень опроса лекарства, то откладывать попросту невозможно. Многие написали, что тратят от 70% до 100% своего дохода на питание, "коммуналку" и лекарства.

"Приходится выбирать: либо поесть, либо коммуналка"

"25% на продукты, 25% на коммуналку"

"Не хватает"

"90-95: уходит на еду и коммуналку"

"99%"

"100%"

"Весь доход идет на еду и коммуналку"

"Все, что заработано"

"Что-то сэкономить не получается"

"95% после оплаты коммуналки"

"Больше половины"

"Вся пенсия и то не хватает"

"Почти все, Заработок упал, а цены на все выросли"

"Все, что имеем. И то не хватает под конец месяца сидим без хлеба, а конец это 25-е число, иногда раньше"

"Все забирает коммуналка, аптека и продовольственный магазин. Про покупку какой-то бытовой техники речи не идет, не говоря об обновках в гардеробе или поездки на море или курорт"

"Коммуналка забирает почти все"

"Почти все"

"Не рвите сердце"

"Что-то отложить — это роскошь. Про собственное жилье или бизнес можно только мечтать"

Ранее "Телеграф" опросил читателей на тему: "Сколько нужно денег, чтобы выжить в Украине". Некоторые ответы удивили редакцию.