Пенсии едва хватает: украинцы рассказали, сколько платят за коммуналку
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Большинство тратит большую часть своего бюджета на еду и платежки за коммуналку
Украинцы отдают большую часть дохода на продукты питания и коммунальные услуги. Также по бюджету граждан бьют цены на лекарства.
Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа" среди своих читателей в Facebook. Редакция поинтересовалась у пользователей: "Сколько процентов вашего дохода сейчас идет чисто на еду и коммуналку".
Подавляющее большинство читателей отметило, что для многих это болезненный вопрос, особенно это касается уязвимых категорий граждан. В сети отметили, что если добавить в перечень опроса лекарства, то откладывать попросту невозможно. Многие написали, что тратят от 70% до 100% своего дохода на питание, "коммуналку" и лекарства.
"Приходится выбирать: либо поесть, либо коммуналка"
"25% на продукты, 25% на коммуналку"
"Не хватает"
"90-95: уходит на еду и коммуналку"
"99%"
"100%"
"Весь доход идет на еду и коммуналку"
"Все, что заработано"
"Что-то сэкономить не получается"
"95% после оплаты коммуналки"
"Больше половины"
"Вся пенсия и то не хватает"
"Почти все, Заработок упал, а цены на все выросли"
"Все, что имеем. И то не хватает под конец месяца сидим без хлеба, а конец это 25-е число, иногда раньше"
"Все забирает коммуналка, аптека и продовольственный магазин. Про покупку какой-то бытовой техники речи не идет, не говоря об обновках в гардеробе или поездки на море или курорт"
"Коммуналка забирает почти все"
"Почти все"
"Не рвите сердце"
"Что-то отложить — это роскошь. Про собственное жилье или бизнес можно только мечтать"
Ранее "Телеграф" опросил читателей на тему: "Сколько нужно денег, чтобы выжить в Украине". Некоторые ответы удивили редакцию.