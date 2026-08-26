Номера маршрутов кажутся хаотичными не просто так: почему автобусы не нумеруют по порядку

Почему номера автобусных маршрутов так запутаны

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Нумерация общественного транспорта часто кажется случайной. Однако за номерами автобусов, троллейбусов и трамваев может стоять еще советская система, изменение границ города и обычная привычка пассажиров.

Почему трамваям присваивали одни номера, троллейбусам — другие, и зачем к цифрам добавляют буквы, рассказал один из пользователей Threads.

Как транспорт делили по номерам

Еще во времена СССР во многих городах действовала система, согласно которой номера маршрутов распределяли в зависимости от вида транспорта.

В частности, использовался такой принцип:

№1–20 — трамвайные маршруты;

№21–50 — троллейбусные;

№51–99 — городские автобусы;

№100 и выше — пригородные маршруты.

Такое распределение позволяло пассажирам хотя бы приблизительно понимать, какой транспорт курсирует под тем или иным номером.

Однако со временем транспортная сеть менялась, а старые правила не всегда сохранялись.

Почему пригородный маршрут может стать городским, но не изменить номер

Одна из причин появления "нетипичных" номеров связана с изменением административных границ городов.

Например, населенный пункт, куда раньше курсировал пригородный маршрут, могли присоединить к городу. Формально автобус после этого уже обслуживает городской маршрут, однако его старый номер может сохраниться.

Причина достаточно проста — пассажиры уже привыкли к нему.

Вместо того чтобы менять номер маршрута и создавать путаницу для пассажиров, перевозчики или соответствующие городские службы могут оставить привычное обозначение. Именно поэтому городским маршрутом иногда может быть автобус с номером 111 или другим трехзначным обозначением.

Зачем к номеру добавляют букву

Еще одна особенность — маршруты с буквами, например 47А.

Обычно такая буква означает, что маршрут является вариацией основного. То есть автобус может значительную часть пути ехать так же, как №47, но на определенном участке менять направление.

Например, 47А может:

заезжать на дополнительную улицу;

иметь другую конечную остановку;

объезжать или, наоборот, добавлять определенный участок маршрута;

частично дублировать основной маршрут №47.

То есть буква позволяет показать пассажирам, что это не полностью новый маршрут, а модифицированная версия уже знакомого.

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