Номера маршрутов кажутся хаотичными не просто так: почему автобусы не нумеруют по порядку
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Почему номера автобусных маршрутов так запутаны
Нумерация общественного транспорта часто кажется случайной. Однако за номерами автобусов, троллейбусов и трамваев может стоять еще советская система, изменение границ города и обычная привычка пассажиров.
Почему трамваям присваивали одни номера, троллейбусам — другие, и зачем к цифрам добавляют буквы, рассказал один из пользователей Threads.
Как транспорт делили по номерам
Еще во времена СССР во многих городах действовала система, согласно которой номера маршрутов распределяли в зависимости от вида транспорта.
В частности, использовался такой принцип:
- №1–20 — трамвайные маршруты;
- №21–50 — троллейбусные;
- №51–99 — городские автобусы;
- №100 и выше — пригородные маршруты.
Такое распределение позволяло пассажирам хотя бы приблизительно понимать, какой транспорт курсирует под тем или иным номером.
Однако со временем транспортная сеть менялась, а старые правила не всегда сохранялись.
Почему пригородный маршрут может стать городским, но не изменить номер
Одна из причин появления "нетипичных" номеров связана с изменением административных границ городов.
Например, населенный пункт, куда раньше курсировал пригородный маршрут, могли присоединить к городу. Формально автобус после этого уже обслуживает городской маршрут, однако его старый номер может сохраниться.
Причина достаточно проста — пассажиры уже привыкли к нему.
Вместо того чтобы менять номер маршрута и создавать путаницу для пассажиров, перевозчики или соответствующие городские службы могут оставить привычное обозначение. Именно поэтому городским маршрутом иногда может быть автобус с номером 111 или другим трехзначным обозначением.
Зачем к номеру добавляют букву
Еще одна особенность — маршруты с буквами, например 47А.
Обычно такая буква означает, что маршрут является вариацией основного. То есть автобус может значительную часть пути ехать так же, как №47, но на определенном участке менять направление.
Например, 47А может:
- заезжать на дополнительную улицу;
- иметь другую конечную остановку;
- объезжать или, наоборот, добавлять определенный участок маршрута;
- частично дублировать основной маршрут №47.
То есть буква позволяет показать пассажирам, что это не полностью новый маршрут, а модифицированная версия уже знакомого.
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