Номери маршрутів здаються хаотичними не просто так: чому автобуси не нумерують по порядку

Чому номери автобусних маршрутів такі заплутані

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Нумерація громадського транспорту часто здається випадковою. Втім, за номерами автобусів, тролейбусів і трамваїв може стояти ще радянська система, зміни меж міста та звичайна звичка пасажирів.

Чому трамваї отримували одні номери, тролейбуси — інші, та навіщо до цифр додають літери розповів один з користувачів Тhreads.

Як транспорт ділили за номерами

Ще за часів СРСР у багатьох містах діяла система, за якою номери маршрутів розподіляли залежно від виду транспорту.

Зокрема, використовувався такий принцип:

№1–20 — трамвайні маршрути;

№21–50 — тролейбусні;

№51–99 — міські автобуси;

№100 і вище — приміські маршрути.

Такий розподіл дозволяв пасажирам хоча б приблизно розуміти, який транспорт курсує за тим чи іншим номером.

Втім, із часом транспортна мережа змінювалася, а старі правила не завжди зберігалися.

Чому приміський маршрут може стати міським, але не змінити номер

Одна з причин появи "нетипових" номерів пов'язана зі зміною адміністративних меж міст.

Наприклад, населений пункт, до якого раніше курсував приміський маршрут, могли приєднати до міста. Формально автобус після цього вже обслуговує міський напрямок, однак його старий номер може залишитися.

Причина досить проста — пасажири вже звикли до нього.

Замість того щоб змінювати номер маршруту й створювати плутанину для пасажирів, перевізники або відповідні міські служби можуть залишати звичне позначення. Саме тому міським маршрутом іноді може бути автобус із номером 111 або іншим тризначним позначенням.

Навіщо до номера додають літеру

Ще одна особливість — маршрути з літерами, наприклад 47А.

Зазвичай така літера означає, що маршрут є варіацією основного. Тобто автобус може значну частину шляху їхати так само, як №47, але на певній ділянці змінювати напрямок.

Наприклад, 47А може:

заїжджати на додаткову вулицю;

мати іншу кінцеву зупинку;

оминати або, навпаки, додавати певну ділянку маршруту;

частково дублювати основний маршрут №47.

Тобто літера дозволяє показати пасажирам, що це не повністю новий маршрут, а модифікована версія вже знайомого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" додала нову позначку у додатку.