Банки зарабатывают миллиарды "из воздуха" во время войны: в лидерах – "ПриватБанк"

Наши банки похожи на наркоманов, подсевших на государственные деньги

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Значительную часть своих доходов (43%) во время войны украинские банки зарабатывают преимущественно на правительственных средствах, хотя государству не хватает денег на оборону и социальные расходы. Лидером по такому "заработку" является Государственный "ПриватБанк".

Подробно читайте в статье "Телеграфа": Вкладчикам – ноль, банкам – 16%: где можно найти дополнительные $2 млрд на оборону Украины

Дело в том, что банки могут размещать деньги под проценты в Национальном банке. Процесс проходит через покупку банками депозитных сертификатов НБУ. Он похож на обычный депозит: банк передает Нацбанку деньги на определенный срок и получает за это проценты.

Таким образом, банки размещают деньги в НБУ, и он выплачивает им высокие проценты. Банки "подсаживаются" на эти заработки.

Больше всех на этом заработал "ПриватБанк". Финучреждение вложило в депозитные сертификаты НБУ 107 млрд грн и заработало 8,1 млрд грн. На втором месте — "Ощадбанк".

ТОП-10 банков, больше всего заработавших на процентах от депозитных сертификатов НБУ (по состоянию на 1 августа 2026 года)

Государственный Приватбанк — 8,1 млрд грн (вложив 107 млрд грн).

Государственный Ощадбанк — 6,2 млрд грн (вложив 28,6 млрд грн).

Американский Ситибанк — 4,7 млрд грн (вложив 52,5 млрд грн).

Украинский Универсалбанк (monobank) Сергея Тигипко — 3,7 млрд грн (вложив 45,6 млрд грн).

Французский Креди Агриколь Банк – 3,5 млрд грн (вложив 36,7 млрд грн).

Украинский ПУМБ Рината Ахметова — 2,8 млрд грн (вложив 34,1 млрд грн).

Австрийский Райффайзен Банк – 2,8 млрд грн (вложив 15 млрд грн).

Венгерский ОТП Банк – 2,7 млрд грн (вложив 28,2 млрд грн).

Государственный Укрэксимбанк — 2,5 млрд грн (вложив 35 млрд грн).

Государственный Сенс Банк – 2,3 млрд грн (вложив 33,1 млрд грн).

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