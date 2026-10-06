Банки зарабатывают миллиарды "из воздуха" во время войны: в лидерах – "ПриватБанк"
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Наши банки похожи на наркоманов, подсевших на государственные деньги
Значительную часть своих доходов (43%) во время войны украинские банки зарабатывают преимущественно на правительственных средствах, хотя государству не хватает денег на оборону и социальные расходы. Лидером по такому "заработку" является Государственный "ПриватБанк".
Подробно читайте в статье "Телеграфа": Вкладчикам – ноль, банкам – 16%: где можно найти дополнительные $2 млрд на оборону Украины
Дело в том, что банки могут размещать деньги под проценты в Национальном банке. Процесс проходит через покупку банками депозитных сертификатов НБУ. Он похож на обычный депозит: банк передает Нацбанку деньги на определенный срок и получает за это проценты.
Таким образом, банки размещают деньги в НБУ, и он выплачивает им высокие проценты. Банки "подсаживаются" на эти заработки.
Больше всех на этом заработал "ПриватБанк". Финучреждение вложило в депозитные сертификаты НБУ 107 млрд грн и заработало 8,1 млрд грн. На втором месте — "Ощадбанк".
ТОП-10 банков, больше всего заработавших на процентах от депозитных сертификатов НБУ (по состоянию на 1 августа 2026 года)
- Государственный Приватбанк — 8,1 млрд грн (вложив 107 млрд грн).
- Государственный Ощадбанк — 6,2 млрд грн (вложив 28,6 млрд грн).
- Американский Ситибанк — 4,7 млрд грн (вложив 52,5 млрд грн).
- Украинский Универсалбанк (monobank) Сергея Тигипко — 3,7 млрд грн (вложив 45,6 млрд грн).
- Французский Креди Агриколь Банк – 3,5 млрд грн (вложив 36,7 млрд грн).
- Украинский ПУМБ Рината Ахметова — 2,8 млрд грн (вложив 34,1 млрд грн).
- Австрийский Райффайзен Банк – 2,8 млрд грн (вложив 15 млрд грн).
- Венгерский ОТП Банк – 2,7 млрд грн (вложив 28,2 млрд грн).
- Государственный Укрэксимбанк — 2,5 млрд грн (вложив 35 млрд грн).
- Государственный Сенс Банк – 2,3 млрд грн (вложив 33,1 млрд грн).
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