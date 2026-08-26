Отсрочку от мобилизации хотят для еще одной категории украинцев

Страна нуждается в специалистах-реабилитологах

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Украинка предлагает предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории украинских мужчин. Речь идет о гражданах, получающих второе высшее образование (бакалавр или магистр) по дефицитной и критически важной специальности 227 "Терапия и реабилитация" на контрактной основе (за собственные средства).

Соответствующую петицию №41/010748-26эп опубликовала на сайте Кабмина Ирина Касилова 25 августа. Она объяснила предложение тем, что в Украине острый дефицит физических терапевтов и эрготерапевтов (медицинский специалист по реабилитации, помогающий людям восстановить навыки повседневной жизни после травм, болезней или операций).

"Мобилизация таких студентов останавливает подготовку кадров, которые критически необходимы для возвращения раненых бойцов к полноценной жизни. Масштабы физических и психологических травм среди ветеранов и гражданских требуют немедленного усиления медицинской системы", — говорится в обращении.

Кроме того, такие студенты имеют право работать уже со 3-го курса. Таким образом, отсрочка позволит привлечь тысячи новых рук в реабилитацию раненых уже во время их обучения. Автор петиции подчеркнула, что предлагает предоставлять отсрочку исключительно тем, кто учится на контракте.

Для рассмотрения петиции Кабмином она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее поддержали 9 человек. До конца сбора подписей остался 91 день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают также предоставить отсрочку женатым мужчинам, которые еще не стали родителями.