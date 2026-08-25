Штат ТЦК предлагают изменить, а на фронт отправить еще две категории людей

Инициатива также затрагивает мобилизацию женщин

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В Украине предлагают изменить подход к кадровому формированию территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инициатива касается мобилизационных мероприятий.

Соответствующая электронная петиция № 41/010727-26 зарегистрирована на официальном правительственном портале. Оксана Виггинс, инициатор обращения, предлагает направлять боеспособных работников ТЦК, не имеющих реального фронтового опыта, в сводные боевые подразделения с Нацполицей, а само ТЦК формировать исключительно из военнослужащих, получивших ранение во время выполнения боевых задач и признанных ограниченно пригодными.

Стоит подчеркнуть, что уже сейчас на должностях в ТЦК служат те, кто получил на войне ранения или проблемы со здоровьем, однако автор петиции настаивает, чтобы штат комплектовался исключительно за счет раненых военнослужащих.

Кроме того, Виггинс предлагает на законодательном уровне запретить мобилизацию женщин гражданских профессий, а также усилить контроль за соблюдением действующего законодательства при проведении мер мобилизации.

Главные просьбы к правительству

Перевод сотрудников ТЦК на передовую: авторы предлагают направлять боеспособных работников ТЦК, не имеющих реального опыта ведения боевых действий, а также сотрудников Национальной полиции в состав сводных боевых подразделений на фронт.

авторы предлагают направлять боеспособных работников ТЦК, не имеющих реального опыта ведения боевых действий, а также сотрудников Национальной полиции в состав сводных боевых подразделений на фронт. Исключительное комплектование ТЦК: закрепить требование, согласно которому штат военкоматов должен формироваться исключительно из военнослужащих, потерявших здоровье во время выполнения боевых задач и признанных ограниченно пригодными.

закрепить требование, согласно которому штат военкоматов должен формироваться исключительно из военнослужащих, потерявших здоровье во время выполнения боевых задач и признанных ограниченно пригодными. Защита демографического потенциала: на законодательном уровне исключить возможность введения обязательной мобилизации женщин гражданских специальностей для поддержки семей и сохранения генофонда.

на законодательном уровне исключить возможность введения обязательной мобилизации женщин гражданских специальностей для поддержки семей и сохранения генофонда. Усиление надзора: поручить профильным ведомствам обеспечить строгий контроль за соблюдением законодательных норм во время мобилизационных мероприятий.

Сбор подписей под данным обращением стартовал 24 августа 2026 года. Стоит понимать, что текст петиции отражает лишь частное мнение ее инициатора. Даже если удастся за 91 день собрать необходимые 25 тысяч подписей, правительство воспримет эту инициативу исключительно в качестве рекомендации, которая далеко не всегда воплощается в реальные законы.

Контекст "Телеграфа": Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят радикально изменить подход к учету случаев подростковой беременности. Суть данного предложения заключается в том, чтобы перевести контроль из ручного режима в автоматический.