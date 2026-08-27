Лето задержится, но принесет дожди с градом: метеоролог удивил прогнозом на сентябрь

Средние показатели температуры будут несколько превышать норму

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В этом году сентябрь в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды. Средняя температура воздуха в течение месяца составит от +13 до +18°С.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в первой и второй декадах месяца в ряде областей можно ожидать осадков разной интенсивности.

Метеоролог объяснил, что в сентябре обычно происходит постепенный переход летних циркуляционных процессов в осени. Этому способствует, прежде всего, сокращение светового дня и заметное уменьшение притока солнечного тепла на земную поверхность.

"Свежие прогностические данные показывают, что сентябрь этого года начнется с теплой и преимущественно сухой погоды на территории Украины. Атмосферное давление ожидается близким к норме с незначительными колебаниями. Ветер будет преобладать западного и юго-западного направления", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что интенсивные дожди ожидаются на севере Европы в связи с активизацией циклонов атлантического происхождения. К концу первой декады месяца это явление постепенно распространится и на территорию Украины.

"Поэтому после 5 сентября в ряде областей нашей страны погода станет более неустойчивой: усилится ветер, произойдут резкие колебания давления, а также пройдут осадки разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и мелкого града. Дождливая и прохладная погода будет наблюдаться также в течение второй декады сентября", — отметил Кибальчич.

Игорь Кибальчич

По его словам, стабилизация погодных условий и потепление прогнозируется после 20 сентября на фоне развития антициклона. В этот период практически на всю территорию Европы распространится область повышенного атмосферного давления, которая ознаменует начало первого бабьего лета.

"В целом среднемесячная температура сентября по всей Европе ожидается теплее нормы. В Украине аномалия прогнозируется в пределах +0,5…+1,5°С относительно средних многолетних показателей. Таким образом, сентябрьская температура составит около +13,5…+18,3°С. В отдельные дни первой декады, преимущественно в южных, центральных и восточных регионах, днем ​​воздух может прогреваться до +30…+34°С. Вероятность заморозком в сентябре этого года достаточно низкая в течение всего месяца", — сказал Кибальчич.

В то же время, по словам метеоролога, в течение месяца прогнозируются несколько неравномерные осадки. Кроме того, будет существенно колебаться их интенсивность.

"Самые большие дожди пройдут в период с 6 по 14 сентября. Местами может выпасть больше месячной нормы, прежде всего в северных и западных регионах. Меньше осадков будет в юго-восточной половине страны и Крыма. Суммарное количество осадков в месяц ожидается в Украине на 10 – 30% больше климатической нормы и будет колебаться около 40 – 80 мм, в Карпатах около 100 – 120 мм. Иногда могут отмечаться грозы и шквалистый ветер, особенно при прохождении контрастных атмосферных фронтов", — резюмировал Кибальчич.

На карте для наглядности представлено прогностическое поле аномалии количества осадков в сентябре на территории Европы и Украины. Зеленым цветом выделено превышение нормы, оранжевым и желтым – дефицит осадков.

Прогноз по осадкам в Европе в сентябре

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