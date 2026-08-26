Резкое похолодание после жары: что будет с погодой в сентябре

Лето будет прощаться с украинцами жарой

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В Украине резко снизилась температура воздуха. Однако жара еще вернется до конца августа, а сентябрь принесет переменчивую погоду.

По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 8:00 26 августа, холоднее всего на Черниговщине — там всего 7,8 градуса тепла. Самая высокая температура в Одесской области — +21 градус. На остальной территории — от 10 до 18 градусов с отметкой плюс.

Погода на 8:00 26 августа в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погоде до конца лета. По его прогнозу, после короткого периода прохлады (до 27 августа), в ближайшее время температура снова начнет повышаться.

"Потом прогнозируется новая волна жары начиная с западных и южных областей, которая также будет связана с поступлением субтропического воздуха из южных регионов Европы", — прогнозирует Кибальчич.

По его словам, последние дни лета станут жаркими на большей части территории Украины. С 28 по 31 августа днем воздух будет прогреваться до +30 +36 градусов.

Погода в Украине 26 и 27 августа

По прогнозу метеосайта ventusky.com, 26 августа днем жарче всего будет в Запорожской области, где столбики термометров покажут до +32 градусов. 27 августа воздух максимально прогреется на юго-востоке до 27 градусов тепла.

Прогноз погоды на 26 августа. Карта: ventusky.com

Плут погоды на 27 августа. Карта: ventusky.com

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что в среду, 26 августа, дневная температура воздуха составит от +17 (Буковина) до +30 на юге Украины. Теплее всего будет в южных и восточных областях.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа. Карта: Укргидрометцентр

В четверг, 27 августа, часть Украины будут поливать дожди. Осадки прогнозируются в центре, юге и в части западных областей. Днем воздух прогреется от +14 до +27 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье.

Прогноз погоды в Украине на 27 августа. Карта: Укргидрометцентр

Какая погода будет в сентябре

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), осенью погода в Украине будет переменчивой. Влажные дождливые дни будут резко меняться прохладными и безветренными ночами, Украину часто будут накрывать густые туманы.

Еще один сценарий, который возможен этой осенью, — это мощные антициклоны, блокирующие атмосферные фронты. В этом случае страну ждут длительные сухие и теплые периоды, что создаст риски дефицита почвенной влаги.

Как рассказывал "Телеграф", на юге Украины осень, вероятно, будет теплой. За лето Черное море накопило аномальный объем тепла, что повлияет на осеннюю погоду в Одесской, Николаевской и Херсонской областях в течение всего сезона.