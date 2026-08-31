Не простите вещи и не берите чужого: что строго запрещено делать 31 августа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день верующие вспоминают одну из самых почитаемых святынь христианской традиции
В понедельник, 31 августа, православные христиане и греко-католики отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, событие почиталось 20 августа.
После Успения Пресвятой Богородицы ее пояс оказался в руках апостола Фомы. Сначала святыню хранили христиане в Иерусалиме, а затем перенесли в Константинополь.
В период правления императора Феодосия II реликвию положили в специальный ковчег в храме в районе Халкопратии. Особую роль в преданиях о поясе играет императрица Зоя. Она тяжело болела, а ее муж, император Лев VI Мудрый, обратился к Богу с молитвой об исцелении. После открытия ковчега пояс положили на императрицу и, по церковному преданию, она получила исцеление. После этого святыню снова вернули к ковчегу.
Традиции и приметы 31 августа
В народной традиции церковный праздник соединился с приметами конца лета. Интересно, что в этот день наши предки обращали внимание не только на погоду, но и на поведение животных и птиц.
- журавли летят высоко — зиму ждали более суровую, а если низко — верили, что она будет мягче;
- лебеди собираются в стаи и улетают — ждали раннего снега;
- муравьи начали активно утеплять муравейник — зима, по поверью, должна была быть холодной;
- красная или багровая звезда — к ветреной и дождливой погоде;
- кони фыркают и бьют копытами — к ненастью;
- молодая луна — к хорошему урожаю клюквы.
Что нельзя делать 31 августа
- дарить и принимать подарки — вместе с вещью можно передать или получить чужие невзгоды;
- ссориться с близкими – конфликт в этот день может надолго испортить отношения;
- начинать большие новые дела — в народной традиции последний день лета считался неудачным для старта важных проектов, поскольку задуманное могло быстро утратить стабильность;
- тяжело работать на огороде и в саду — этот день скорее посвящали молитве, завершению летних дел и подготовке к осени;
- стричь волосы — по поверью, это могло вместе с волосами "отрезать" удачу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные даты будут отмечать украинцы в сентябре. Мы подготовили календарь праздников на первый месяц осени.