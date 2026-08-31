Не простите вещи и не берите чужого: что строго запрещено делать 31 августа

В этот день верующие вспоминают одну из самых почитаемых святынь христианской традиции

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В понедельник, 31 августа, православные христиане и греко-католики отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, событие почиталось 20 августа.

После Успения Пресвятой Богородицы ее пояс оказался в руках апостола Фомы. Сначала святыню хранили христиане в Иерусалиме, а затем перенесли в Константинополь.

В период правления императора Феодосия II реликвию положили в специальный ковчег в храме в районе Халкопратии. Особую роль в преданиях о поясе играет императрица Зоя. Она тяжело болела, а ее муж, император Лев VI Мудрый, обратился к Богу с молитвой об исцелении. После открытия ковчега пояс положили на императрицу и, по церковному преданию, она получила исцеление. После этого святыню снова вернули к ковчегу.

Традиции и приметы 31 августа

В народной традиции церковный праздник соединился с приметами конца лета. Интересно, что в этот день наши предки обращали внимание не только на погоду, но и на поведение животных и птиц.

журавли летят высоко — зиму ждали более суровую, а если низко — верили, что она будет мягче;

— зиму ждали более суровую, а если низко — верили, что она будет мягче; лебеди собираются в стаи и улетают — ждали раннего снега;

— ждали раннего снега; муравьи начали активно утеплять муравейник — зима, по поверью, должна была быть холодной;

— зима, по поверью, должна была быть холодной; красная или багровая звезда — к ветреной и дождливой погоде;

— к ветреной и дождливой погоде; кони фыркают и бьют копытами — к ненастью;

— к ненастью; молодая луна — к хорошему урожаю клюквы.

Журавли. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 31 августа

дарить и принимать подарки — вместе с вещью можно передать или получить чужие невзгоды;

— вместе с вещью можно передать или получить чужие невзгоды; ссориться с близкими – конфликт в этот день может надолго испортить отношения;

– конфликт в этот день может надолго испортить отношения; начинать большие новые дела — в народной традиции последний день лета считался неудачным для старта важных проектов, поскольку задуманное могло быстро утратить стабильность;

— в народной традиции последний день лета считался неудачным для старта важных проектов, поскольку задуманное могло быстро утратить стабильность; тяжело работать на огороде и в саду — этот день скорее посвящали молитве, завершению летних дел и подготовке к осени;

— этот день скорее посвящали молитве, завершению летних дел и подготовке к осени; стричь волосы — по поверью, это могло вместе с волосами "отрезать" удачу.

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