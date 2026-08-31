Не даруйте речі та не беріть чужого: що суворо заборонено робити 31 серпня

Цього дня віряни згадують одну з найшанованіших святинь християнської традиції

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У понеділок, 31 серпня, православні християни та греко-католики відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, подія вшановувалася 20 серпня.

Після Успіння Пресвятої Богородиці її пояс опинився в руках апостола Фоми. Спочатку святиню зберігали християни в Єрусалимі, а згодом її перенесли до Константинополя.

У період правління імператора Феодосія II реліквію поклали до спеціального ковчега у храмі в районі Халкопратії. Особливу роль у переказах про пояс відіграє імператриця Зоя. Вона тяжко хворіла, а її чоловік, імператор Лев VI Мудрий, звернувся до Бога з молитвою про зцілення. Після відкриття ковчега пояс поклали на імператрицю — і, за церковним переданням, вона отримала зцілення. Після цього святиню знову повернули до ковчега.

Традиції та прикмети 31 серпня

У народній традиції церковне свято поєдналося з прикметами кінця літа. Цікаво, що цього дня наші предки звертали увагу не лише на погоду, а й на поведінку тварин та птахів.

журавлі летять високо — зиму чекали суворішу, а якщо низько — вірили, що вона буде м'якшою;

— зиму чекали суворішу, а якщо низько — вірили, що вона буде м'якшою; лебеді збираються у зграї та відлітають — очікували раннього снігу;

— очікували раннього снігу; мурахи почали активно утеплювати мурашник — зима, за повір'ям, мала бути холодною;

— зима, за повір'ям, мала бути холодною; червона або багряна зоря — до вітряної та дощової погоди;

— до вітряної та дощової погоди; коні фиркають і б'ють копитами — до негоди;

— до негоди; молодий місяць — до доброго врожаю журавлини.

Журавлі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 31 серпня

дарувати та приймати подарунки — разом із річчю можна передати або отримати чужі негаразди;

— разом із річчю можна передати або отримати чужі негаразди; сваритися з близькими — конфлікт у цей день може надовго зіпсувати стосунки;

— конфлікт у цей день може надовго зіпсувати стосунки; починати великі нові справи — у народній традиції останній день літа вважався невдалим для старту важливих проєктів, оскільки задумане могло швидко втратити стабільність;

— у народній традиції останній день літа вважався невдалим для старту важливих проєктів, оскільки задумане могло швидко втратити стабільність; важко працювати на городі та в саду — цей день радше присвячували молитві, завершенню літніх справ і підготовці до осені;

— цей день радше присвячували молитві, завершенню літніх справ і підготовці до осені; стригти волосся — за повір'ям, це могло разом із волоссям "відрізати" удачу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які важливі дати відзначатимуть українці у вересні. Ми підготували календар свят на перший місяць осені.