Не даруйте речі та не беріть чужого: що суворо заборонено робити 31 серпня
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Цього дня віряни згадують одну з найшанованіших святинь християнської традиції
У понеділок, 31 серпня, православні християни та греко-католики відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, подія вшановувалася 20 серпня.
Після Успіння Пресвятої Богородиці її пояс опинився в руках апостола Фоми. Спочатку святиню зберігали християни в Єрусалимі, а згодом її перенесли до Константинополя.
У період правління імператора Феодосія II реліквію поклали до спеціального ковчега у храмі в районі Халкопратії. Особливу роль у переказах про пояс відіграє імператриця Зоя. Вона тяжко хворіла, а її чоловік, імператор Лев VI Мудрий, звернувся до Бога з молитвою про зцілення. Після відкриття ковчега пояс поклали на імператрицю — і, за церковним переданням, вона отримала зцілення. Після цього святиню знову повернули до ковчега.
Традиції та прикмети 31 серпня
У народній традиції церковне свято поєдналося з прикметами кінця літа. Цікаво, що цього дня наші предки звертали увагу не лише на погоду, а й на поведінку тварин та птахів.
- журавлі летять високо — зиму чекали суворішу, а якщо низько — вірили, що вона буде м'якшою;
- лебеді збираються у зграї та відлітають — очікували раннього снігу;
- мурахи почали активно утеплювати мурашник — зима, за повір'ям, мала бути холодною;
- червона або багряна зоря — до вітряної та дощової погоди;
- коні фиркають і б'ють копитами — до негоди;
- молодий місяць — до доброго врожаю журавлини.
Що не можна робити 31 серпня
- дарувати та приймати подарунки — разом із річчю можна передати або отримати чужі негаразди;
- сваритися з близькими — конфлікт у цей день може надовго зіпсувати стосунки;
- починати великі нові справи — у народній традиції останній день літа вважався невдалим для старту важливих проєктів, оскільки задумане могло швидко втратити стабільність;
- важко працювати на городі та в саду — цей день радше присвячували молитві, завершенню літніх справ і підготовці до осені;
- стригти волосся — за повір'ям, це могло разом із волоссям "відрізати" удачу.
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