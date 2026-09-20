Россия грозит ответом за удар по Москве: когда и где повышенная угроза удара баллистикой
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В России заявили, что атаки Украины своих целей не достигли
Министерство обороны РФ грозит обстрелом Киева из-за атаки Сил обороны на московский регион в ночь на 20 сентября. Также там заявили, что целью атаки был срыв "демократического волеизъявления" граждан России на выборах в Государственную Думу.
Об этом говорится на официальном канале ведомства в Telegram. По оценкам врага, в течение ночи им удалось сбить 1951 беспилотник и 8 ракет.
В российском Минобороны заявили, что попытка массированной атаки Украины на Москву провалилась. И пригрозили атакой на Киев.
"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", — говорится в сообщении.
Угроза реальна?
Украинские мониторинговые каналы подтверждают опасность. По их данным, баллистическая угроза будет актуальна в ближайшие двое суток.
"Повышенная угроза применения баллистического вооружения по Киеву и области на ближайшие 2 ночи", — говорится в сообщении.
Что известно об атаке
Как сообщал "Телеграф", в результате ночной атаки пожары вспыхнули сразу на нескольких объектах в Москве и Подмосковье. Российские власти назвали налет одним из самых масштабных. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу якобы направлялись 450 дронов.
Одной из подтвержденных целей стал завод "Газпромнефть — Московский НПЗ", расположенный в Капотне. По данным Генштаба, поражены три производственных объекта: установка первичной переработки нефти АВТ-6, комплексные установки переработки нефти и установка изомеризации.
Также возле Капотни горел завод, выпускающий пластмассу. Он был поврежден российским ПВО.
Ранее "Телеграф" рассказывал, могли ли по Москве прилететь украинские баллистические ракеты.