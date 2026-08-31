Не сміття, а знахідка: винні пляшки знайдуть друге життя у вашому будинку (фото)

"Магія" скла зачаровуватиме вас і ваших гостей

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Скляна тара часто накопичується на кухні у великих кількостях. Пляшки з-під вишуканого алкоголю або ароматної олії зазвичай вирушають у сміттєвий контейнер.

Однак при мінімальному застосуванні фантазії та зусиль звичайне скло може стати ключовим елементом інтер’єру або оригінальною окрасою присадибної ділянки. "Телеграф" розповідає про два ефективні лайфхаки, які дадуть друге життя пляшкам.

Світильники з гірляндами: магія світла у вас вдома

Скляна пляшка, наповнена вогниками, — це готовий артоб’єкт, який створює неповторну атмосферу затишку в кімнаті або на терасі. М’яке свічення крізь кольорове чи матове скло здатне повністю змінити настрій вечірнього інтер’єру.

Як реалізувати: Найпростіший шлях — акуратно пропустити тонку світлодіодну гірлянду на батарейках через шийку пляшки, залишивши блок живлення зовні або замаскувавши його під пробку. Для більш акуратного вигляду (якщо ви хочете сховати весь провід усередину) можна просвердлити невеликий отвір біля самого дна пляшки за допомогою спеціального алмазного свердла по склу, через який виводиться шнур живлення до мережі.

Найпростіший шлях — акуратно пропустити тонку світлодіодну гірлянду на батарейках через шийку пляшки, залишивши блок живлення зовні або замаскувавши його під пробку. Для більш акуратного вигляду (якщо ви хочете сховати весь провід усередину) можна просвердлити невеликий отвір біля самого дна пляшки за допомогою спеціального алмазного свердла по склу, через який виводиться шнур живлення до мережі. Порада: Використовуйте пляшки із зеленого або коричневого скла – вони дають глибокий, приглушений відтінок світла, який виглядає особливо благородно.

Світильники з пляшок/Фото: ШІ

Садові бордюри: довговічна естетика для клумб

На дачній ділянці скляні пляшки можуть знайти друге життя як міцний, акуратний і абсолютно безкоштовний матеріал для зонування території. Такий бордюр не боїться вологи, не гниє та виглядає дуже фактурно на тлі зелені.

Як реалізувати: Підготуйте траншею потрібної форми вздовж садової доріжки чи квіткової клумби. Заповніть пляшки піском або землею для додаткової стійкості та щільно вкопайте їх шийкою вниз у ряд на однакову глибину. Завдяки денцям, що виступають над землею, вийде скляний кант, що сяє на сонці.

Підготуйте траншею потрібної форми вздовж садової доріжки чи квіткової клумби. Заповніть пляшки піском або землею для додаткової стійкості та щільно вкопайте їх шийкою вниз у ряд на однакову глибину. Завдяки денцям, що виступають над землею, вийде скляний кант, що сяє на сонці. Порада: Чергуйте пляшки різного кольору або виставляйте їх на різній висоті, щоб створити динамічний рельєф та оригінальний візуальний ритм огорожі.

Садові бордюри/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди застосувати пробки від вина. Досвідчені господині ніколи їх не викидають.