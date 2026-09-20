Платят более 160 тысяч долларов: кого ищут для работы в Антарктиде

Контракты в Антарктиде могут продолжаться до пятнадцати месяцев

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В Австралии ищут сотрудников, готовых провести несколько месяцев на антарктических станциях. За работу им предлагают высокую зарплату, проживание, питание и другие льготы.

Австралийское антарктическое управление начнёт набор сотрудников для работы на исследовательских станциях в сезоне 2027/2028. Заявки начнут принимать 1 октября 2026 года, а зарплата на некоторых должностях вместе с антарктическими надбавками превышает 160 тысяч австралийских долларов в год, как написали в "lanacion".

Кого ищут для работы в Антарктиде

Вакансии имеются в различных сферах — от информационных технологий и технических специальностей до логистики, строительства и обслуживания станций. В Австралии есть три постоянные антарктические станции — Кейси, Дэвис и Моусон — а также база на субантарктическом острове Маккуори.

Например, для Information Technology Officer базовая зарплата в Австралии составляет от 89 076 австралийских долларов в год, а при работе в Антарктиде с учётом надбавок — от 162 012 долларов. Отдельно работодатель выплачивает до 15,4 % взносов в пенсионную систему.

Аналогичные условия предусмотрены для ряда технических профессий. В частности, зарплата от 162 012 австралийских долларов в Антарктиде указана для слесарей, сантехников и некоторых других специалистов.

В Австралии ищут работников для антарктических станций. Фото: antarctica

Как будет проходить отбор

Конкурс продлится несколько месяцев. После подачи заявки кандидаты проходят отбор, технические собеседования, проверки, оценку личных качеств, а также медицинский и психологический скрининг.

Для сезона 2027/2028 заявки будут приниматься в октябре 2026 года. Технические собеседования запланированы на январь–февраль 2027 года, оценочные центры — на апрель–май, а контракты вступят в силу с июня 2027 года.

Работники будут жить на отдаленных научных станциях. Фото: antarctica

Что нужно кандидатам

Требования зависят от конкретной вакансии. Например, для IT-специалистов требуются соответствующие технические навыки и опыт, а также готовность работать с инфраструктурой на удалённой станции. Для других должностей необходимы профессиональные лицензии и подтверждённая квалификация.

Отдельным условием является прохождение медицинского осмотра. Кандидаты должны соответствовать строгим медицинским требованиям, поскольку работа ведётся в отдалённых условиях, где доступ к медицинской помощи ограничен. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Для большинства должностей в Австралийской государственной службе предпочтение отдается гражданам Австралии. Кандидатуры иностранцев могут рассматриваться, если нет подходящих австралийских кандидатов; для отдельных технических должностей требуется допуск к информации, который предоставляется только гражданам Австралии.

На станциях требуются IT-специалисты и технические специалисты. Фото: antarctica

Работа предполагает жизнь вдали от дома

Перед отправкой в Антарктиду сотрудники проходят обязательную подготовку в Гобарте. В зависимости от должности и опыта она может длиться от двух до 12 недель и включает обучение по вопросам безопасности, выживания, работы на станции и жизни в изолированном сообществе.

Сроки контрактов могут составлять от четырёх до 15 месяцев. Сотрудники живут на станциях, где вместе работают и проживают небольшие команды, поэтому от кандидатов ожидается готовность к длительной разлуке с семьёй и друзьями.

Австралийский антарктический департамент также покрывает ряд расходов, связанных с поездкой и проживанием. В частности, предусмотрены авиаперелеты в Гобарт и обратно, проживание во время подготовки и транспортировка личных вещей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о возможности пожить в Австралии в обмен на уход за лошадьми, проживание и питание.