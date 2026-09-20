Украину накроют ливни и штормы: когда и где нанесет удар Черноморский циклон

Активный южный циклон сформируется в районе акватории Черного моря

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С начала сентября в Украине преобладала устойчивая погода в пределах климатической нормы. Однако в ближайшие дни синоптическая ситуация изменится: переход к метеорологической осени принесёт нестабильность и резкие колебания атмосферного давления.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, третья декада сентября в Украине начнётся с переменчивой и контрастной погоды.

В период 21 – 22 сентября дожди охватят преимущественно западные, северные и местами центральные области, не исключены локальные грозы. На юге и юго-востоке существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит около +7…+18 °С, днём от +14 °С в западных и северо-западных областях до +25…+27 °С на крайнем юге, юго-востоке и Донбассе. Ветер будет преимущественно южным, западным и северо-западным, 5 – 10 м/с.

Наиболее сложная погодная ситуация прогнозируется на 23 – 24 сентября. В эти даты на большую часть территории Украины будет оказывать влияние активный южный циклон, который сформируется в районе акватории Чёрного моря. Он принесёт проливные дожди, в восточных и южных областях с грозами, а также сильный штормовой ветер с порывами 17 – 22 м/с, в центральных и северо-восточных областях местами 25 – 27 м/с. Наиболее дождливая погода прогнозируется в южных, центральных, северных областях. Здесь местами может выпасть количество осадков, сопоставимое с месячной нормой. В западных регионах осадки и ветер будут преимущественно небольшими. Температура воздуха при этом заметно снизится: ночью будет колебаться в диапазоне +6…+12 °С, днём около +12…+17 °С. Лишь на крайнем востоке воздух сможет прогреться до +20 °С.

На синоптической карте представлен активный южный циклон, который испортит погоду в Украине 23 сентября

25 – 27 сентября погода начнёт постепенно стабилизироваться, а ветер ослабнет. На западе ещё местами сохранятся дожди и более низкая температура, тогда как в большинстве остальных областей установится переменная облачность без существенных осадков с относительно комфортным температурным режимом. Ветер будет преобладать южного и юго-восточного направления. Температура воздуха ночью окажется в диапазоне +8…+14 °С, днём от +18…+ 20 °С в северных и западных областях до +24…+26 °С в юго-восточной половине страны.

В последние дни сентября, 28 – 30 числа, на территории Украины прогнозируется преимущественно сухая, тёплая и устойчивая погода. Этому будет способствовать область повышенного атмосферного давления и поступление тёплого воздуха с юга Европы. Ночью температура в эти дни составит +8…+15 °С, днём воздух сможет прогреться до +18…+25 °С.

Прогноз погоды на третью декаду сентября/Инфорафика ИИ

Напомним, октябрь в Украине может удивить контрастной погодой: несмотря на в целом теплый температурный фон, отдельные регионы могут столкнуться с первыми заморозками и снегом. Наиболее ранние зимние проявления традиционно возможны в Карпатах.