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Похоронен на одном кладбище с легендарным певцом. Как выглядит могила Геннадия Москаля

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Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни Новость обновлена 24 июля 2026, 12:03
Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни. Фото Коллаж "Телеграфа"

На месте захоронения политического деятеля уже установили памятник

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Известный украинский политик, бывший глава Луганской облгосадминистрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль похоронен в Черновцах. Он умер весной 2024 года.

Что нужно знать:

  • Геннадий Москаль умер после продолжительной болезни в 72 года
  • Его похоронили в Черновцах на Центральном кладбище
  • В 2024 году Петр Порошенко посетил могилу бывшего коллеги и показал фото

Государственный деятель был известный своими эмоциональными речами, нередко сопровождавшимися нецензурной лексикой. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Москаль проходил лечение от онкологического заболевания. Политик скончался после тяжелой болезни на 73-м году жизни.

Геннадий Москаль

Похороны Геннадия Геннадиевича прошли 19 марта. Он обрел свое последнее пристанище в родных Черновцах, где он когда-то окончил местный Техникум железнодорожного транспорта, а позже работал в милиции. Могила Москаля расположена на Центральном кладбище города, где также покоится легендарный певец Назарий Яремчук и украинские воины.

Геннадий Москаль похороны

В октябре 2024 года бывший президент Украины Петр Порошенко посетил в Черновцах церемонию в честь Героев Украины и посетил могилу покойного коллеги, покинувшим его партию "Солидарность" в 2019 году. Тогда он и поделился фотографиями с места захоронения Москаля.

Геннадий Москаль могила Петр Порошенко

Судя по прошлогодним снимкам, могила политика была в хорошем состоянии: вокруг ухоженая территория, посажены живые цветы. Тогда на месте захоронения был установлен деревянный крест с портретом улыбающегося Геннадия Москаля в вышиванке, а рядом расположена табличка с датами его жизни и смерти.

Геннадий Москаль могила

Памятник тогда не был построен. Хотя церковь не устанавливает строгих сроков для возведения памятников на могиле усопшего, по народным традициям делать это рекомендуется только через год после захоронения.

UPD: После публикации материала о могиле Геннадия Москаля читатели "Телеграфа" сообщили, что на могиле политика летом 2025 года был установлен очень красивый памятник. К сожалению, фото его обновленной могилы пока нет в открытом доступе.

Напомним, что ровно 7 лет назад умерла известная актриса Юлия Волчкова. "Телеграф" писал, как выглядит могила артистки, умершей в 44 года.

Теги:
#Черновцы #Петр Порошенко #Геннадий Москаль #Могила