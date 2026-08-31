У ершика для унитаза есть срок годности: как понять, что его пора менять

Туалетный ершик часто становится рассадником бактерий

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ершиком для унитаза пользуются каждый день, но почти никогда не задумываются о том, что этот предмет собирает на себе не меньше загрязнений, чем сам унитаз. Тем временем о замене этого предмета многие вспоминают только при полном его износе, хотя он способен превратить помещение в рассадник бактерий.

О том, какие признаки говорят о необходимости срочной замены ершика, рассказало издание ABC News Australia.

Ершик контактирует с микроорганизмами прямо из унитаза, а затем еще влажный отправляется в закрытый держатель. В теплой и душной среде санузла создается идеальный микроклимат для размножения опасных микроорганизмов. При каждом последующем использовании или неосторожном движении загрязненные капли вместе с бактериями разлетаются по окружающим поверхностям и попадают на средства личной гигиены.

Что касается сроков замены ершика, единого мнения не существует. Одни специалисты советуют менять обычные пластиковые щетки каждые три-шесть месяцев, другие — раз в полгода-год, в зависимости от материала и интенсивности использования. Силиконовые ершики при правильном уходе служат заметно дольше.

О необходимости срочной замены щетки для унитаза могут свидетельствовать разные факторы. Первый сигнал для смены ершика — внешний вид щетинок. Если они слиплись, деформировались, изменили цвет и не приходят в норму после обычной чистки, щетку нужно заменить.

Второй тревожный признак — запах, который не исчезает даже после тщательной уборки туалета. В этом случае причина обычно кроется не в самой щетке, а в держателе, который тоже нуждается в регулярном мытье.

Фото сгенерировано ИИ

Чтобы обезопасить дом, после каждого применения следует тщательно промывать щетку для унитаза и обязательно давать ей полностью высохнуть (например, зафиксировав под стульчаком над чашей унитаза). Саму подставку необходимо регулярно мыть и дезинфицировать, сразу выливая скопившуюся жидкость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить, не подтекает ли унитаз в вашем доме.