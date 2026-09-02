Золотые зарядки для детей с инвалидностью: как Фонд декарбонизации слил сотни миллионов через странные фирмы
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Кто получает сверхприбыли на социальном проекте — вопрос открытый
Государственный Фонд декарбонизации Украины объявил о благородной миссии: детям с инвалидностью подгруппы А до 18 лет раздадут бесплатные зарядные станции. Идея прекрасная и необходимая в реалиях постоянных энергетических вызовов. Однако за красивой вывеской социальной помощи прячется классическая украинская тендерная драма.
"Телеграф" проанализировал закупки Фонда и обнаружил целый ряд подозрительных фактов. На приобретение станций уже направлено 883,5 млн. грн. И пока правоохранители не замечают нарушений, миллионы гривен государственного бюджета оседают на счетах новосозданных фирм с одним работником, поставляющих станции на особых условиях и по особой цене. Детальнее – читайте в материале.
Главные тезисы:
- В 2026 году на закупку зарядных станций для детей с инвалидностью Фонд декарбонизации уже потратил 883,5 млн грн бюджетных средств. Большую часть этой суммы получили компании, до этого имевшие нулевые доходы.
- Более дешевые предложения (в частности от "Эпицентра") государственный фонд отклонил, а часть процедур провел без открытых торгов. В результате переплатили около 70 млн грн.
- Миллионные подряды без открытого конкурса или из-за сомнительного отклонения конкурентов отдавали фирмам с одним человеком в штате, небольшим опытом и нулевыми доходами.
- Первые закупки проводились без открытых тендеров под прикрытием военного положения, что позволило полностью скрыть документы и сделать невозможным аудит.
"Спящая" ОООшка на 190 миллионов
"Дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет будут обеспечены портативными зарядными электростанциями за счет средств государственного фонда", – заявили еще в марте 2026 года в Фонде декарбонизации Украины. Этот фонд финансируется за счет государственного бюджета, а также партнеров и должен способствовать сокращению выбросов углерода.
Заявки на станции оформляли в Пенсионном фонде, но закупками занялся фонд. Для этого был проведен ряд тендеров. Первые два – без открытой процедуры. Фактически учреждение само выбрало, у кого купить технику.
Первым стало ООО "Интгенио", с которым Фонд, ссылаясь на военное положение и острую "срочность", заключил договор без торгов. У фирмы купили 3471 станцию Deye AE-FS2.0-2H2 и 1129 штук Fox ESS S22 общей стоимостью 189,8 млн грн.
Кто же этот спаситель украинской энергетики? Компания существует более 10 лет, но фактически не работала:
- В 2023-2024 годах у фирмы был нулевой доход.
- В 2025-м выручка едва дотянула до 968 тыс. грн, а чистая прибыль составила смешные 7,5 тыс. грн.
- Штат компании – один сотрудник, директор и предприниматель из Тернополя Сергей Шоломейчук.
- В 2020 году АМКУ штрафовал эту контору за сговор на тендерах. Штраф в 68 тыс. грн пришлось взыскивать через суд, потому что добровольно платить "Интгенио" не собиралось.
И вот этот "спящий" актив со шлейфом нарушений получает без конкурса почти 190 миллионов. Более того, поскольку закупка проходила без открытого аукциона, все документы тщательно скрыты – ни журналисты, ни Госаудитслужба не могут их проверить.
А теперь сравним цены. "Эпицентр" на открытых торгах предлагал точно такие же станции Deye AE-FS2.0-2H2 по 32 586 грн (без НДС), тогда как "Интгенио" продало их государству по 41 999 грн. Только на этой позиции переплата составила 32,6 млн грн, а всего на этом эпизоде можно было сэкономить почти 40 миллионов.
Впоследствии по подобной схеме "без тендера" закупили оборудование у ООО "Газэнерго" на 232,6 млн грн. Хотя эта фирма, по крайней мере, имела 20 сотрудников, переплата по сравнению с рыночными предложениями "Эпицентра" составила еще 17,9 млн грн.
Абсолютный чемпион: новорожденная "БукЭнерджи Груп"
Но настоящий джекпот выиграла компания, соревновавшаяся на открытых тендерах (потому что Фонд физически не мог вечно прикрываться "срочной" процедурой). ООО "БукЭнерджи Груп" забрало сразу три жирных куша:
- 30 июня 2026-го – на 117,7 млн грн.
- 12 августа 2026-го – на 89,2 млн грн (договор еще не подписан).
- 13 августа 2026-го – на 227,6 млн грн.
В общей сложности – 434,5 млн грн за 11 073 станции.
Что известно об этом "монстре" рынка? Компания создана в августе 2025 года (уставный капитал – 5 тыс. грн). В штате один работник (владелец и директор Александр Елендюк из Черновцов, который раньше был обычным ФОПом и занимался техобслуживанием авто). Доход за прошлый год отсутствует, зато есть убыток в 12,4 тыс. грн.
Как удалось выбить конкурентов? Очень просто. На один из тендеров зашел ООО "Эпицентр К" с ценой на 30% ниже, чем у "БукЭнерджи Груп": 32 586,2 грн против 39 250 грн. Но Фонд декарбонизации просто отклонил предложение гиганта из-за того, что гарантийное письмо не удовлетворило заказчика. Зато к документам новой фирмы с завышенными ценами никаких претензий не возникло.
Если бы эти миллионы потратили эффективно, закупка оборудования у рыночных игроков сохранила бы бюджету еще 73,7 млн грн.
Золотые зарплаты на фоне "золотых" зарядок
Руководит этим процессом и подписывает все сомнительные договоры глава правления Фонда декарбонизации Олеся Мищенко. Согласно декларациям и отчетам, в прошлом году ее средняя зарплата составила 274,6 тыс. грн в месяц.
Мищенко возглавляет фонд с 2024 года. Фонд на 100% принадлежит государству в лице Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению. Само агентство отвечает за назначение Мищенко на должность. В свою очередь, Государственное агентство по энергоэффективности возглавляет Анна Замазеева, ее назначили решением правительства от 10 марта 2023-го.
Размер зарплаты Мищенко значительный для государственной структуры, которая якобы должна работать на благо экологии и общества. Вот только вопрос эффективности такого менеджмента остается открытым. Когда государственные миллионы сливаются через фирмы с нулевой историей и одним работником вместо прямых закупок у крупных ритейлеров, дающих 30-процентные скидки, – это не о помощи детям. Это больше похоже на системное освоение бюджетных потоков под прикрытием благих намерений.
Редакция "Телеграфа" публично обращается к руководству Фонда декарбонизации Украины с требованием предоставить исчерпывающие комментарии и объяснить приведенные факты завышения цен и выбора сомнительных подрядчиков.
Учитывая масштабы возможных злоупотреблений, "Телеграф" призывает правоохранительные органы (НАБУ, ГБР, Нацполицию) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безотлагательно обратить внимание на эти тендеры, проверить законность отклонения конкурентов с более низкими ценами, проанализировать происхождение средств и деятельность привлеченных компаний-прокладок.
Поскольку сейчас освоены еще не все средства (в частности, последний договор на 89,2 млн грн по состоянию на момент публикации еще ожидает подписания), критически важно проследить реальную цепь поставки: где именно и по какой цене эти зарядные станции покупаются на самом деле и кто именно получает сверхприбыли на социальном проекте для детей с инвалидностью. Продолжение следует…