Золотые зарядки для детей с инвалидностью: как Фонд декарбонизации слил сотни миллионов через странные фирмы

Кто получает сверхприбыли на социальном проекте — вопрос открытый

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Государственный Фонд декарбонизации Украины объявил о благородной миссии: детям с инвалидностью подгруппы А до 18 лет раздадут бесплатные зарядные станции. Идея прекрасная и необходимая в реалиях постоянных энергетических вызовов. Однако за красивой вывеской социальной помощи прячется классическая украинская тендерная драма.

"Телеграф" проанализировал закупки Фонда и обнаружил целый ряд подозрительных фактов. На приобретение станций уже направлено 883,5 млн. грн. И пока правоохранители не замечают нарушений, миллионы гривен государственного бюджета оседают на счетах новосозданных фирм с одним работником, поставляющих станции на особых условиях и по особой цене. Детальнее – читайте в материале.

Главные тезисы:

В 2026 году на закупку зарядных станций для детей с инвалидностью Фонд декарбонизации уже потратил 883,5 млн грн бюджетных средств. Большую часть этой суммы получили компании, до этого имевшие нулевые доходы.

Большую часть этой суммы получили компании, до этого имевшие нулевые доходы. Более дешевые предложения (в частности от "Эпицентра") государственный фонд отклонил, а часть процедур провел без открытых торгов. В результате переплатили около 70 млн грн.

Миллионные подряды без открытого конкурса или из-за сомнительного отклонения конкурентов отдавали фирмам с одним человеком в штате, небольшим опытом и нулевыми доходами.

Первые закупки проводились без открытых тендеров под прикрытием военного положения, что позволило полностью скрыть документы и сделать невозможным аудит.

"Спящая" ОООшка на 190 миллионов

"Дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет будут обеспечены портативными зарядными электростанциями за счет средств государственного фонда", – заявили еще в марте 2026 года в Фонде декарбонизации Украины. Этот фонд финансируется за счет государственного бюджета, а также партнеров и должен способствовать сокращению выбросов углерода.

Заявки на станции оформляли в Пенсионном фонде, но закупками занялся фонд. Для этого был проведен ряд тендеров. Первые два – без открытой процедуры. Фактически учреждение само выбрало, у кого купить технику.

Первым стало ООО "Интгенио", с которым Фонд, ссылаясь на военное положение и острую "срочность", заключил договор без торгов. У фирмы купили 3471 станцию Deye AE-FS2.0-2H2 и 1129 штук Fox ESS S22 общей стоимостью 189,8 млн грн.

Кто же этот спаситель украинской энергетики? Компания существует более 10 лет, но фактически не работала:

В 2023-2024 годах у фирмы был нулевой доход.

В 2025-м выручка едва дотянула до 968 тыс. грн, а чистая прибыль составила смешные 7,5 тыс. грн.

Штат компании – один сотрудник, директор и предприниматель из Тернополя Сергей Шоломейчук.

В 2020 году АМКУ штрафовал эту контору за сговор на тендерах. Штраф в 68 тыс. грн пришлось взыскивать через суд, потому что добровольно платить "Интгенио" не собиралось.

И вот этот "спящий" актив со шлейфом нарушений получает без конкурса почти 190 миллионов. Более того, поскольку закупка проходила без открытого аукциона, все документы тщательно скрыты – ни журналисты, ни Госаудитслужба не могут их проверить.

Закупка проходила без использования электронной системы. Скриншот Prozorro

А теперь сравним цены. "Эпицентр" на открытых торгах предлагал точно такие же станции Deye AE-FS2.0-2H2 по 32 586 грн (без НДС), тогда как "Интгенио" продало их государству по 41 999 грн. Только на этой позиции переплата составила 32,6 млн грн, а всего на этом эпизоде можно было сэкономить почти 40 миллионов.

Впоследствии по подобной схеме "без тендера" закупили оборудование у ООО "Газэнерго" на 232,6 млн грн. Хотя эта фирма, по крайней мере, имела 20 сотрудников, переплата по сравнению с рыночными предложениями "Эпицентра" составила еще 17,9 млн грн.

Абсолютный чемпион: новорожденная "БукЭнерджи Груп"

Но настоящий джекпот выиграла компания, соревновавшаяся на открытых тендерах (потому что Фонд физически не мог вечно прикрываться "срочной" процедурой). ООО "БукЭнерджи Груп" забрало сразу три жирных куша:

30 июня 2026-го – на 117,7 млн грн.

12 августа 2026-го – на 89,2 млн грн (договор еще не подписан).

13 августа 2026-го – на 227,6 млн грн.

В общей сложности – 434,5 млн грн за 11 073 станции.

Что известно об этом "монстре" рынка? Компания создана в августе 2025 года (уставный капитал – 5 тыс. грн). В штате один работник (владелец и директор Александр Елендюк из Черновцов, который раньше был обычным ФОПом и занимался техобслуживанием авто). Доход за прошлый год отсутствует, зато есть убыток в 12,4 тыс. грн.

Предложение "Эпицентра", несмотря на более привлекательную цену, было отклонено Фондом декарбонизации. Скриншот тендерных предложений

Как удалось выбить конкурентов? Очень просто. На один из тендеров зашел ООО "Эпицентр К" с ценой на 30% ниже, чем у "БукЭнерджи Груп": 32 586,2 грн против 39 250 грн. Но Фонд декарбонизации просто отклонил предложение гиганта из-за того, что гарантийное письмо не удовлетворило заказчика. Зато к документам новой фирмы с завышенными ценами никаких претензий не возникло.

Если бы эти миллионы потратили эффективно, закупка оборудования у рыночных игроков сохранила бы бюджету еще 73,7 млн грн.

Как закупили станции для детей с инвалидностью. Инфографика "Телеграфа"

Золотые зарплаты на фоне "золотых" зарядок

Руководит этим процессом и подписывает все сомнительные договоры глава правления Фонда декарбонизации Олеся Мищенко. Согласно декларациям и отчетам, в прошлом году ее средняя зарплата составила 274,6 тыс. грн в месяц.

Олеся Мищенко. Фото: сайт Фонда

Мищенко возглавляет фонд с 2024 года. Фонд на 100% принадлежит государству в лице Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению. Само агентство отвечает за назначение Мищенко на должность. В свою очередь, Государственное агентство по энергоэффективности возглавляет Анна Замазеева, ее назначили решением правительства от 10 марта 2023-го.

Скриншот договора с ООО "Газэнерго" на 232,6 млн грн, подписанный О. Мищенко

Размер зарплаты Мищенко значительный для государственной структуры, которая якобы должна работать на благо экологии и общества. Вот только вопрос эффективности такого менеджмента остается открытым. Когда государственные миллионы сливаются через фирмы с нулевой историей и одним работником вместо прямых закупок у крупных ритейлеров, дающих 30-процентные скидки, – это не о помощи детям. Это больше похоже на системное освоение бюджетных потоков под прикрытием благих намерений.

Редакция "Телеграфа" публично обращается к руководству Фонда декарбонизации Украины с требованием предоставить исчерпывающие комментарии и объяснить приведенные факты завышения цен и выбора сомнительных подрядчиков.

Учитывая масштабы возможных злоупотреблений, "Телеграф" призывает правоохранительные органы (НАБУ, ГБР, Нацполицию) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безотлагательно обратить внимание на эти тендеры, проверить законность отклонения конкурентов с более низкими ценами, проанализировать происхождение средств и деятельность привлеченных компаний-прокладок.

Поскольку сейчас освоены еще не все средства (в частности, последний договор на 89,2 млн грн по состоянию на момент публикации еще ожидает подписания), критически важно проследить реальную цепь поставки: где именно и по какой цене эти зарядные станции покупаются на самом деле и кто именно получает сверхприбыли на социальном проекте для детей с инвалидностью. Продолжение следует…