Они первыми получат повестки в октябре: кого именно могут мобилизовать

Названы категории мужчин, которых могут призвать на службу с 1 октября

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В октябре 2026 года правила мобилизации в Украине остаются в силе. Призову подлежат военнообязанные мужчины, отвечающие требованиям закона и отсрочки.

Речь идет прежде всего о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которых ВЛК сочла годными к службе. Наличие бронирования или законного основания отсрочки означает, что человека не призывают во время мобилизации, передает "OBOZ.UA".

Кто может получить повестку

К числу военнообязанных, которые могут быть призваны, относятся мужчины от 25 до 60 лет без права на отсрочку и без бронирования. Это касается как тех, кто уже имеет военный опыт, так и мужчин без предыдущего опыта службы, если они военнообязанны и пригодны по состоянию здоровья.

Отдельно следует учитывать статус человека на военном учете и заключение ВЛК. Сам факт предварительного снятия с военного учета не означает автоматического освобождения от мобилизации — в случае возобновления учета и соответствия требованиям законодательства человек может подлежать призыву.

Что касается прежнего статуса "ограниченно пригодный", важно учитывать, что этот статус был отменен. В настоящее время пригодность к службе определяется по действующим выводам ВЛК, в частности, с учетом возможных ограничений по конкретным должностям и подразделениям.

Что с мужчинами старше 60 лет

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации. В то же время, они могут добровольно поступить на военную службу по контракту, если отвечают установленным требованиям.

Для этого требуется заключение ВЛК о пригодности по состоянию здоровья и письменном согласии командира воинской части. В 2026 г. для таких контрактов также определены отдельные условия и срок службы.

Могут ли служить женщины

Женщины в Украине не подлежат мобилизации. Они могут добровольно вступать в военную службу по контракту, если отвечают установленным требованиям.

Поэтому в октябре 2026 года основной категорией для мобилизации остаются военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не пригодны к службе и не имеют отсрочки или бронирования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого могут призвать на военную службу к достижению 25-летнего возраста.