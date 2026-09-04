Утюг, фен и мокрое полотенце: как избавиться от заломов на любимых кроссовках

Разгладить складки можно очень просто

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Обувь со временем теряет первозданный вид. Кроссовки или туфли, которые совсем недавно выглядели аккуратно, спустя пару месяцев носки покрываются некрасивыми складками в местах сгиба стопы. Они не только портят внешний вид, но и ускоряют износ материала, приводя к образованию трещин.

Главная причина появления заломов — естественная анатомия ходьбы. Стопа сгибается, а материал подстраивается под движение. Но процесс ускоряется, если обувь подобрана не по размеру, хранится без формодержателей или регулярно подвергается перепадам температуры и влажности. Без регулярного увлажнения кожа теряет эластичность и буквально запоминает каждый сгиб.

Хорошая новость в том, что большинство складок можно разгладить в домашних условиях. Правда, результат зависит от материала обуви и от того, насколько глубоко заломы успели "въесться".

Как убрать заломы на кроссовках и другой обуви

Этот метод подходит практически для обуви, кроме моделей с верхом из деликатных материалов.

Плотно набейте носок ботинка носками, бумагой или тканью, чтобы верхняя часть стала полностью ровной и жесткой.

Смочите полотенце в горячей воде, тщательно отжмите и положите на место залома.

Проглаживайте материал через влажную ткань горячим утюгом, постоянно перемещая его, чтобы не прожечь поверхностный слой.

Для более деликатных материалов подойдет обычный фен. Направьте струю теплого воздуха на залом с расстояния 15–20 сантиметров и параллельно массируйте нагретое место пальцами, выравнивая поверхность.

В обоих случаях важно не переусердствовать, так как долгое воздействие тепла пересушивает кожу и может безвозвратно испортить синтетические материалы. После прогрева обуви нужно дать ей полностью остыть, не вынимая наполнитель.

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