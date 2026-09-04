Утюг, фен и мокрое полотенце: как избавиться от заломов на любимых кроссовках
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Разгладить складки можно очень просто
Обувь со временем теряет первозданный вид. Кроссовки или туфли, которые совсем недавно выглядели аккуратно, спустя пару месяцев носки покрываются некрасивыми складками в местах сгиба стопы. Они не только портят внешний вид, но и ускоряют износ материала, приводя к образованию трещин.
Главная причина появления заломов — естественная анатомия ходьбы. Стопа сгибается, а материал подстраивается под движение. Но процесс ускоряется, если обувь подобрана не по размеру, хранится без формодержателей или регулярно подвергается перепадам температуры и влажности. Без регулярного увлажнения кожа теряет эластичность и буквально запоминает каждый сгиб.
Хорошая новость в том, что большинство складок можно разгладить в домашних условиях. Правда, результат зависит от материала обуви и от того, насколько глубоко заломы успели "въесться".
Как убрать заломы на кроссовках и другой обуви
Этот метод подходит практически для обуви, кроме моделей с верхом из деликатных материалов.
- Плотно набейте носок ботинка носками, бумагой или тканью, чтобы верхняя часть стала полностью ровной и жесткой.
- Смочите полотенце в горячей воде, тщательно отжмите и положите на место залома.
- Проглаживайте материал через влажную ткань горячим утюгом, постоянно перемещая его, чтобы не прожечь поверхностный слой.
Для более деликатных материалов подойдет обычный фен. Направьте струю теплого воздуха на залом с расстояния 15–20 сантиметров и параллельно массируйте нагретое место пальцами, выравнивая поверхность.
В обоих случаях важно не переусердствовать, так как долгое воздействие тепла пересушивает кожу и может безвозвратно испортить синтетические материалы. После прогрева обуви нужно дать ей полностью остыть, не вынимая наполнитель.
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