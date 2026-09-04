Праска, фен і мокрий рушник: як позбутися заломів на улюблених кросівках

Розгладити складки можна дуже просто

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Взуття з часом втрачає первісний вигляд. Кросівки або туфлі, які зовсім нещодавно виглядали охайно, через пару місяців носіння вкриваються некрасивими складками в місцях згину стопи. Вони не лише псують зовнішній вигляд, а й прискорюють знос матеріалу, призводячи до утворення тріщин.

Головна причина появи заломів — природна анатомія ходьби. Стопа згинається, а матеріал підлаштовується під рух. Але процес прискорюється, якщо взуття підібране не за розміром, зберігається без формотримачів або регулярно зазнає перепадів температури та вологості. Без регулярного зволоження шкіра втрачає еластичність і буквально запам’ятовує кожен згин.

Хороша новина в тому, що більшість складок можна розгладити в домашніх умовах. Щоправда, результат залежить від матеріалу взуття та від того, наскільки глибоко заломи встигли "в’їстися".

Як прибрати заломи на кросівках та іншому взутті

Цей метод підходить практично для будь-якого взуття, крім моделей із верхом із делікатних матеріалів.

Щільно набийте носок черевика шкарпетками, папером або тканиною, щоб верхня частина стала повністю рівною та жорсткою.

Змочіть рушник у гарячій воді, ретельно віджміть і покладіть на місце залому.

Прасуйте матеріал через вологу тканину гарячою праскою, постійно переміщуючи її, щоб не пропалити поверхневий шар.

Для більш делікатних матеріалів підійде звичайний фен. Спрямуйте струмінь теплого повітря на залом із відстані 15–20 сантиметрів і паралельно масажуйте нагріте місце пальцями, вирівнюючи поверхню.

В обох випадках важливо не перестаратися, оскільки тривалий вплив тепла пересушує шкіру і може безповоротно зіпсувати синтетичні матеріали. Після прогрівання взуттю потрібно дати повністю охолонути, не виймаючи наповнювач.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити білі кросівки від бруду без використання агресивних відбілювачів.