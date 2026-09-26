Переход на зимнее время защитит от блэкаута? Действительно ли есть польза от перевода часов

Для нашей энергосистемы важен не только объем производства электроэнергии, но и способность быстро регулировать мощность

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Переход на зимнее время (в 2026 году состоится 25 октября ) положительно влияет на энергетику. Он помогает более рационально использовать электроэнергию в соответствии со светлой частью суток.

Об этом рассказал глава ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко "РБК-Украина". По его словам, перевод часов имеет две стороны — положительную и отрицательную.

"Для энергетики это однозначно хорошо, потому что все построено так, чтобы лучше вписываться в световой день и более рационально использовать электроэнергию. Отрицательный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения, а это требует дополнительных затрат", — пояснил специалист.

Сергей Дьяченко. Фото: Укринформ

Дяченко добавил, что переход на зимнее время наиболее полезен во время пиковых нагрузок на электросистему. Они более критичны, чем общий объем потребленной электроэнергии.

Традиционно в течение суток есть два периода пиковых нагрузок. Утро с 7:00 до 10:00, когда люди собираются на работу, и с 19:00 до 22:00 вечером, когда возвращаются домой.

"Переход на зимнее время может несколько смягчить именно вечерний пик, поскольку световой день лучше согласуется с режимом потребления", — отметил Дяченко.

По словам специалиста, если зимой возникнет дефицит мощности, переход на зимнее время может снизить потребность в отключениях. В то же время, значительную роль в стабильности украинской энергосистемы играют атомные электростанции.

Они производят 50-70% электроэнергии, потребляемой Украиной. При этом главным вызовом для нашей энергосистемы является не только объем производства электроэнергии, но и способность быстро регулировать мощность в часы пикового потребления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть Украины живет по другому времени. В целом в стране не один, а три часовых пояса.