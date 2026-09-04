У "АТБ" есть несколько собственных торговых марок: сколько их и почему эти товары дешевле

Продукцию под СТМ производят не только в Украине

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Собственные торговые марки "АТБ" помогают сети держать низкие цены. Кроме всем известной "Своя линия" супермаркет имеет еще несколько.

Как указано на сайте "АТБ", сеть продает продукцию четырех собственных торговых марок (СТМ): "Своя лінія" (средний сегмент), "Розумний вибір" (эконом), "День у день" (средний сегмент) и De luxe (премиум). По сравнению с аналогами известных брендов товары собственных торговых марок "АТБ" в среднем дешевле на 20%. При этом они не уступают им по качеству.

Почему продукция собственных торговых марок "АТБ" дешевле

Цена товаров СТМ ниже, потому что сеть напрямую работает с производителями без посредников. Это позволяет уменьшить затраты на логистику. Также "АТБ" не вкладывает большие средства в рекламу этих товаров. Это позволяет покупателю предлагать качественные товары по доступным ценам.

Кто производит товары СТМ "АТБ"

Сеть работает как с украинскими, так и иностранными производителями. Украинские производители поставляют много свежих локальных продуктов. Зарубежные партнеры – импортные вина, деликатесы и т.д. Поставщиков тщательно выбирают, проверяя продукцию на качество и соответствие стандартам.

Розумний вибір

Эта торговая марка объединяет базовые товары по максимально выгодным ценам. Среди них – консервы, масло, чай, сладости и т.д. Идея "Розумний вибір" — покупка качественных продуктов с максимальной экономией.

ТМ Розумний вибір АТБ

День у день

Торговая марка предлагает качественные продукты для повседневного потребления по умеренным ценам. Под этим брендом продают молочные продукты, сладости и т.д.

ТМ День у день АТБ

Своя лінія

Это основной бренд компании сегмента "средний плюс" от ведущих украинских и зарубежных производителей. Это одна из самых популярных линеек "АТБ" с широким ассортиментом товаров: продукты, напитки, бытовая химия.

ТМ Своя лінія АТБ

De luxe

Торговая марка De Luxe Foods & Goods Selected предлагает продукты для гурманов и ценителей высочайшего качества. Большинство ее товаров для "АТБ" производят европейские производители. Под маркой De luxe продают оливковое масло, оливки и маслины, пасту из твердых сортов пшеницы, чай и кофе.

ТМ De luxe АТБ

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