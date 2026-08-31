Просто залейте яйца огуречным рассолом: необычный способ приготовить закуску

Эта закуска популярна в США

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Рассол из-под соленых огурцов часто выливают в раковину. Но его можно использовать еще раз — и получить закуску, которая уже несколько десятилетий популярна в США.

Как пишет кулинарное издание Simply Recipes, для этого достаточно положить в рассол обычные вареные яйца и оставить их на ночь в холодильнике.

Раньше маринование яиц таким способом использовали в первую очередь для увеличения срока хранения продукта, а сегодня — в основном ради самого вкуса.

Для приготовления понадобится 6 яиц, около 500 мл рассола и банка с плотно закрывающейся крышкой. Яйца нужно сварить, остудить в холодной воде и очистить, после чего переложить в чистую банку и полностью залить рассолом. Затем закрыть банку крышкой и убрать в холодильник как минимум на ночь.

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Первые изменения вкуса заметны уже через 12–24 часа, а чем дольше яйца проводят в рассоле, тем более выраженным становится результат. Многие оставляют их мариноваться на три-пять дней. Хранить маринованные яйца нужно исключительно в холодильнике. При этом яйца должны быть постоянно покрыты рассолом.

Готовую закуску можно подавать отдельно, добавлять в салаты, выкладывать на бутерброды или брать с собой на пикники.

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