Как понять, что товар свежий: в "АТБ" заметили обгоревшие яйца

Судя по всему, продукты попали на полки прямо со сгоревших складов

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Пока в одних супермаркетах все чаще фиксируют пустые полки за неимением товара, в других покупатели замечают продукцию с "боевым опытом". Так, в одесском "АТБ" можно приобрести яйца в саже – вероятно, доставленные из сгоревших в результате российского террора складов.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Фото и видео якобы из супермаркета публикуют местные Telegram-каналы.

Яйца в саже

Впрочем, по фотографиям невозможно точно определить, действительно ли товар выглядит так из-за пребывания в пожаре, или причина заключается в чем-то другом.

Важный вопрос – можно ли употреблять подобные яйца. Конечно, проверить их на пригодность визуально в магазине невозможно.

В этой ситуации покупателям остается только надеяться на добродетель сети супермаркетов по соблюдению условий хранения товара и его качеству.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в украинских супермаркетах массово исчезают продукты : где и чего нет.