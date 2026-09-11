"Заводів більше не буде": Сергій Жадан розповів, яким стане Харків після війни

Письменник розкрив своє бачення майбутнього міста

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Відомий український письменник і музикант Сергій Жадан бачить повоєнний Харків містом, яке має змінитися не лише зовні, а й економічно. Він сподівається на відновлення роботи університетів і шкіл, повернення студентів та появу нових підприємств замість старих радянських заводів і фабрик.

Про своє бачення майбутнього Харкова Жадан розповів в коментарі виданню "Телеграф". Детальніше у матеріалі: "Про Потапа, нову війну та тих, хто не краде: відверте інтерв’ю Сергія Жадана".

За словами письменника, одним із ключових напрямків відновлення міста має стати освіта. Він сподівається, що після завершення війни повноцінно запрацюють університети та школи, а до Харкова повернуться студенти, які нині навчаються в інших містах України та за кордоном.

"Я дуже сподіваюся, що відновлять свою роботу університети, що запрацюють школи повноцінно, що будуть повертатися студенти, які зараз знаходяться в інших містах України та за кордоном", — зазначив Жадан.

Водночас письменник очікує і на серйозну економічну трансформацію міста. На його думку, Харків має відійти від промислової моделі, яка значною мірою сформувалася ще за радянських часів.

"Я дуже сподіваюся, що Харків буде змінюватися, трансформуватися економічно. Що замість цих старих радянських заводів і фабрик, які вже не працюють давно, будуть з'являтися якісь нові підприємства, які будуть адаптовані до нової повоєнної економіки", — сказав письменник.

Зазначимо, ім'я письменника нерозривно пов'язане з Харковом, який став символом українського опору. Раніше ми писали, про який район у Харкові співав Сергій Жадан.