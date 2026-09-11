Юрченко — не первый: кто из нардепов Рады получил тюремные сроки и где они сейчас

Кто из них действительно сидит, а кто скрывается

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Народного депутата Александра Юрченко 11 сентября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал виновным в коррупционном преступлении и приговорил его к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор еще может быть обжалован в апелляции.

Однако Юрченко — не первый парламентарий IX созыва, который получил тюремный срок. "Телеграф" разобрался, кто еще из бывших и действующих нардепов этого созыва был приговорен к лишению свободы и кто на самом деле сейчас отбывает наказание.

Юрченко получил 9 лет по коррупционному делу

Александр Юрченко — народный депутат IX созыва, который после коррупционного скандала вышел из фракции "Слуга народа". Его дело тянется еще с 2020 года.

По версии обвинения депутат через своего неофициального помощника Ивана Фищенко просил деньги за внесение изменений в законодательство в интересах иностранной компании. После уточнения обвинения речь шла о $10 тысячах, предназначенных непосредственно Юрченко, и еще $3 тысячах для Фищенко.

11 сентября ВАКС объявил приговор: 9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности в течение трех лет.

Кто получил тюремные сроки до Юрченко

Илья Кива, ОПЗЖ — 14 лет

Илью Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор Лычаковский районный суд Львова объявил в ноябре 2023 года.

Суд признал его виновным в государственной измене, публичных призывах к насильственной смене власти, пропаганде войны и использовании символики тоталитарных режимов.

Кива после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию. 6 декабря 2023 года его нашли мертвым в Московской области.

Илья Кива

Андрей Деркач, ОПЗЖ — 15 лет

Андрей Деркач Высший антикоррупционный суд в июле 2026 года заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

Также суд на три года запретил Деркачу занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По материалам дела, Деркач получил от представителей российских спецслужб 567 тысяч долларов за деятельность, направленную на нанесение ущерба Украине.

Деркач находится за пределами Украины, поэтому наказание в украинском учреждении не отбывает. Однако приговор еще не окончательный: 20 августа 2026 ВАКС открыл апелляционное производство по жалобам стороны защиты.

Андрей Деркач

Андрей Одарченко, "Слуга народа" — 8 лет

Андрей Одарченко ВАКС приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело касалось попытки подкупа руководства Государственного агентства обновления.

10 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу.

Одарченко к тому времени уже находился в розыске. Он не отбывает наказание в Украине и скрывается за границей.

Андрей Одарченко

Анатолий Гунько, "Слуга народа" — 4 года

Анатолий Гунько сначала был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды.

В феврале 2026 года Апелляционная палата ВАКС сменила приговор и сократила срок до четырех лет. После оглашения решения Гунько взяли под стражу прямо в зале суда.

Сейчас он отбывает наказание в Вознесенской исправительной колонии №72. В июле суд отказался освобождать его из колонии по состоянию здоровья.

Анатолий Гунько

Людмила Марченко, "Слуга народа" — 2 года, но пока не в тюрьме

В марте 2026 года ВАКС признал народную депутатку Людмилу Марченко виновной в злоупотреблении влиянием и назначил ей 2 года лишения свободы. Речь шла о взятках за содействие во внесении военнообязанных мужчин в систему "Путь".

Однако этот приговор еще не вступил в законную силу.

На сентябрь Апелляционная палата ВАКС продолжает рассмотрение жалоб сторон. 3 сентября сообщалось о завершении исследования доказательств, но окончательного решения апелляции еще нет.

Людмила Марченко

Александр Дубинский, "Слуга народа" — приговора еще нет

Отдельно стоит упомянуть Александра Дубинского. Он фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, однако обвинительного приговора в отношении него пока нет.

В ноябре 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене. По версии следствия, он входил в организацию, которую представители Генштаба РФ создали для проведения информационных операций против Украины. В сентябре 2024 года ДБР сообщило о завершении расследования и передачи дела в суд.

В другом уголовном производстве Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу. Также его подозревают в содействии незаконной переправке человека через государственную границу.

В мае 2026 года Дубинский получил еще одно подозрение в государственной измене. По данным следствия, находясь в СИЗО, он продолжал распространять материалы с антиукраинскими нарративами.

Александр Дубинский

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