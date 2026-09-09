Тепло на миллионы, схематические владельцы и старый мэр: новые скандальные закупки в Вишневом

Кто может стоять за фирмами-двойниками, которые выигрывают тендеры, несмотря на запреты АМКУ и Госаудитслужбы

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В Вишневом — недалеко от Киева — из-за атаки на склад боеприпасов в июле 2026-го было уничтожено пять улиц, а сотни местных потеряли свои дома. Пока горожане продолжают страдать из-за атак российских БПЛА, власти Вишневого поражают своим умением обходить контролирующие органы во время проведения тендеров.

Ярким примером является коммунальное предприятие "Вишневсктеплоэнерго". "Телеграф" проанализировал закупки КП и заметил мощный тандем подрядчиков. Совокупно компании "Муниципальные строительные технологии" (МБТ) и "Муниципальная строительная группа" (МБГ) выиграли тендеры на 188,9 млн грн.

Благодаря этому показателю обе фирмы уверенно ворвались в список крупнейших поставщиков "Вишневсктеплоэнерго". О том, кто может стоять за этими фирмами и почему АМКУ одной из них уже запретил участвовать во всех тендерах в течение трех лет (спойлер: запрет не помог), читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Коммунальное предприятие "Вишневсктеплоэнерго" отдало подряды на общую сумму 188,9 млн грн двум тесно связанным компаниям — "Муниципальная строительная группа" (МБГ) и "Муниципальные строительные технологии" (МБТ).

После того как первую компанию (МБГ) АМКУ оштрафовал на 5,2 млн грн и запретил ей участвовать в тендерах из-за сговора и использования одного IP-адреса, побеждать в закупках продолжила компания-близнец (МБТ) с похожим названием и теми же учредителями.

Обе фирмы-подрядчики впоследствии были переписаны на номинальных лиц, чтобы скрыть реальных бенефициаров.

Госаудитслужба выявила нарушения в тендерах МБТ на десятки миллионов гривен и требовала расторгнуть договоры, но КП эту просьбу проигнорировало.

и требовала расторгнуть договоры, но КП эту просьбу проигнорировало. Руководство коммунального предприятия и скандальные закупки проходят под неизменным руководством мэра Вишневого Ильи Дикова, ранее фигурировавшего в громких коррупционных скандалах со взятками.

Любимца "Вишневсктеплоэнерго" отправили в "черный список"

КП "Вишневсктеплоэнерго" занимается поставкой горячей воды и отопления в Вишневом. Это одно из крупнейших коммунальных предприятий города, через которое проходят десятки миллионов гривен. Как и у многих КП, у предприятия есть свои любимцы, регулярно выигрывающие самые желанные тендеры.

Раньше таким "любимцем" у КП была "Муниципальная строительная группа". МБГ выиграла тендеры на 128 млн грн и это всего за несколько лет (2023-й и 2024-й). ОООшка занималась реконструкцией теплосетей. Но впоследствии оказалось, что МБГ мухлевала.

Компания попала в черный список АМКУ из-за нарушений на тендере: ее оштрафовали на 5,2 млн грн и на три года запретили ей участвовать в тендерах. Это произошло из-за закупки того же "Вишневсктеплоэнерго". Тогда в торгах принимали участие несколько компаний, среди которых "КМ Буд" и МБГ. Они пользовались одним IP-адресом, согласовывали между собой цену на тендере, а работы проводили вместе (речь идет о реконструкции тепловых сетей).

АМКУ оштрафовал компании "КМ Буд" и МБГ из-за нарушений на тендерах

Вместо конкурентных торгов на тендерах происходил типичный сговор. Победа МБГ благодаря согласованным действиям конкурентов – результат договоренностей. И о снижении цены в результате конкурентных торгов здесь, конечно, речь не идет.

Давнего любимца заменил новый: с похожим названием и теми же владельцами

В прошлом году из-за решения АМКУ МБГ упустила возможность участвовать в тендерах. Но это не помогло отстранить организаторов схемы.

Так, "Муниципальную строительную группу" как победителя тендеров на реконструкцию сетей заменила фирма с такими же учредителями и похожим названием. ООО "Муниципальные строительные технологии" получило от КП "Вишневсктеплоэнерго" более 60,9 млн грн. МБТ существует менее трех лет и только за последний год четырежды меняла директора. Согласно последнему отчету, здесь работает четыре человека, а несколько месяцев назад компания "переехала" (поменяла юридический адрес) из Киева в Житомир.

Интересные тендеры "Вишневсктеплоэнерго". Инфографика "Телеграфа"

Что интересно, после подписания договоров с "Вишневсктеплоэнерго" изменились и адрес, и директор, и даже владелец ОООшки. При этом по меньшей мере часть тендеров прошла с нарушениями. К примеру, в июне 2025-го фирма выиграла тендер на реконструкцию тепловой сети в Вишневом на 26,2 млн грн. "Вишневсктеплоэнерго" провело открытый тендер, и договор от имени КП 18 июля подписал и. о. директора Сергей Мазур. Работы должны были выполнить еще в прошлом году, однако "по дороге" подписали три дополнительных соглашения, и график растянули на 2026-й.

Вывод Госаудитслужбы

Среди целого ряда тендеров между КП и ОООшкой именно этот вызвал особое внимание контролирующих органов. Госаудитслужба выявила ряд нарушений в тендере и обязала расторгнуть договор. Информации о том, что КП договор расторгло, нет. Как будет реагировать Госаудитслужба, мы отдельно поинтересуемся у самих аудиторов.

Госаудитслужба публично не озвучивает сути нарушения. Обычно они скрывают материалы проверки, потому что их передают правоохранителям, и это становится частью досудебного расследования. Но учитывая, что чиновники указали нарушение подпункта 2 пункта 44 постановления КМУ №1178, вероятно, КП имело законные основания отклонить предложение ООО "Муниципальные строительные технологии" (например, из-за несоответствия условиям технической спецификации или отсутствия обязательных документов), но не сделало этого.

Уже через несколько недель после подписания договора, 5 августа 2025-го, КП и "Муниципальные строительные технологии" подписали новый — почти на 15 млн грн — на реконструкцию тепловой сети на ул. Киевской в Вишневом. Тендер прошёл с одним участником. Закупки у МБТ коммунальное предприятие продолжает и в нынешнем году.

Кто владеет МБГ и МБТ: называем имена

"Муниципальные строительные технологии" основала в сентябре 2023-го киевлянка Людмила Денисюк вместе со своим партнером из Винницы Сергеем Коринцем. В апреле 2025-го, накануне получения первых тендеров в Вишневом, у компании появились два новых владельца: Антон Максимович и Дмитрий Усанов. Уже через четыре месяца доля Усанова перешла в собственность киевлянки Ларисы Партакелы. После этого компанию переписали на Сергея Смирнова, а затем – на киевлянку Татьяну Кузуб, которая также официально работает директором фирмы.

Вероятно, Татьяна Кузуб – фиктивная владелица, ведь на 52-летнюю женщину оформили уже более 300 фирм по всей стране. Кроме того, на нее открыли десятки административок из-за того, что она не ведет налоговый учет в своих ОООшках.

Однако первая владелица "Муниципальных строительных технологий", Людмила Денисюк, вероятно, человек не случайный. В 2022-м она также основала уже упомянутую "Муниципальную строительную группу".

Сейчас "Муниципальная строительная группа", как и "Муниципальные строительные технологии", оформлена на подставное лицо. В конце 2025-го, уже после решения АМКУ, фирму оформили на жителя Николаева Дмитрия Заходу, на которого записано более 150 компаний.

То есть одна компания незаконно зарабатывала на тендерах "Вишневсктеплоэнерго", а когда ее остановил АМКУ, эти же тендеры начала выигрывать компания-близнец с такой же основательницей и похожим названием. И этот близнец уже попался на нарушении – на этот раз от Госаудитслужбы.

Кто действительно несет ответственность за скандальные тендеры?

Обе фирмы уже оформлены на подставных лиц, хотя в разное время в качестве руководителей или учредителей здесь засветились одни и те же люди: киевляне Людмила Денисюк, Сергей Смирнов и Дмитрий Усанов.

Если фирмы могут удачно скрывать реальных собственников за подставными лицами, то в КП есть директор, за назначение которого отвечают местные власти и который подчиняется городскому голове. "Вишневсктеплоэнерго" с апреля 2023-го по август 2026-го возглавлял Сергей Мазур, а в прошлом месяце руководительницей предприятия стала Рита Холоденко. А вот городской голова Вишневого неизменный с 2011 года – бывший полковник милиции Илья Диков.

Городской голова Вишневого Илья Диков

Диков – настоящий политический долгожитель, переживший не один скандал. В 2018 году он попал на пленки, где предлагал взятку на тот момент и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. За оборудование в больницу он обещал ей квартиру в Вишневом. Супрун обратилась к правоохранителям и записывала все разговоры.

На одной из записей Диков говорит: "Как вы задекларируете, это ваш вопрос, приобрели, не приобрели… Но есть определенные фонды такие, мои личные". На свой фонд он должен был оформить квартиру в ЖК "Акварели-2".

Дело Дикова "похоронили". Сначала взятку расследовали в САП, которую на тот момент возглавлял Назар Холодницкий (он четыре года работал вместе с Диковым в правоохранительных органах). На пленках удалось зафиксировать, как Холодницкий давал инструкции застройщику "Акварелей-2" Сергею Кафтю о том, как правильно вести себя на допросе, и предупреждал о возможных обысках.

После САП дело передали в Нацпол и окончательно закрыли. Действующий руководитель САП пользуется большим доверием и в подобные скандалы не попадал. Так что, возможно, самое время НАБУ снова обратить внимание на г-на Дикова, его странные закупки и возможные связи с застройщиками. Продолжение следует…