В Украине ему "светит" 8 лет за решеткой: где сейчас беглый "слуга народа" Одарченко и чем он "прославился"

Был в комитете по антикоррупционной политике, но сам "попался" на взятке

К сожалению, в украинской политике не редкость, когда народные депутаты незаконно сбегают из страны, да еще и находясь под следствием. Среди таких индивидуумов оказался бывший "слуга народа" Андрей Одарченко.

Он родился 2 ноября 1978 года в Харькове. В 2000 году окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания, где получил квалификацию товароведа-эксперта.

До избрания в парламент Одарченко занимал должность ректора Харьковского государственного биологического университета. В 2019 году стал избранный народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа" по 170-му избирательному округу.

Андрей Одарченко — главные скандалы

Согласно расследованию проекта "Схемы", политик финансировал суммой в 200 тысячи гривен пророссийскую партию "Наши", возглавляемую Евгением Мураевым.

Одарченко и Мураев

21 ноября 2023 года сотрудники НАБУ и САП задержали Одарченко во время передачи взятки в размере 50 тысяч долларов "биткоинами" главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему. 22 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 15 миллионов гривен. 23 ноября партия "Слуга народа" приостановила членство Одарченко, а 24 ноября он уплатил залог и вышел на свободу.

Как Одарченко сбежал из Украины

18 сентября 2024 года Одарченко бежал в Румынию — он незаконно пересек границу в районе Красноильска Черновицкой области. После этого он обратился к румынским властям с просьбой о предоставлении убежища.

19 сентября ВАКС объявил Одарченко в розыск — в государственный и международный, а 23 сентября суд принял решение о его заочном аресте. 15 ноября ВАКС приговорил Одарченко к восьми годам лишения свободы. Добавим, что еще ранее нардепа исключили из комитета по антикоррупционной политике. Текущее местонахождение политика официально неизвестно.