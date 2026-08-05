Похудел и "одичал": скандальный нардеп Дубинский показался впервые за долгое время (фото)

Нардеп продолжает "служить народу", находясь под стражей

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Бывший депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский принял участие в заседании налогового комитета Верховной Рады. Вероятно, скандальный нардеп, обвиняемый в государственной измене, присутствовал онлайн по видеосвязи из СИЗО.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, Дубинский во время заседания находился в Менской исправительной колонии №91 в Черниговской области.

Любопытно. Впервые за долгое время (похоже, что из СИЗО) к заседанию налогового Комитета подключился до сих пор член комитета — Дубинский. Подключение "МВК91" — Менская исправительная колония №91. Ярослав Железняк

Александр Дубинский подключился к заседанию совета ВР онлайн/Фото: t.me/yzheleznyak

Примечательно, что Дубинский не сказал на заседании ни слова из-за технических проблем с микрофоном.

Ярослав Железняк/Фото: facebook.com/zheleznyak.y/Фото: Getty Images

Добавим, что Дубинский сильно изменился, находясь в СИЗО с ноября 2023 года. Нардеп похудел, но от бороды не отказался. Вид у него весьма грозный.

Александр Дубинский в 2019 году/Фото: Getty Images

Александр Дубинский и Николай Тищенко в 2019 году/Фото: Getty Images

Александр Дубинский в 2021 году/Фото: Getty Images

Александр Дубинский в СИЗО в сентябре 2023 года/Фото: Getty Images

Обвинения в государственной измене, коррупции, работе на российскую разведку

8 ноября 2023 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов ГБР вручили народному депутату Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Ему объявили подозрение по двум делам. Первое касается организации схемы для выезда за границу военнообязанных. Следователи отмечают, что Дубинский нелегально переправил в Молдову родного брата своей гражданской жены. Для этого он использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", через которую он вносил "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

13 ноября того же года, после обысков СБУ и ГБР, Дубинскому вручили подозрение в государственной измене — его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По данным следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в преступную организацию, которую создало Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России (ранее известное как ГРУ). Роль Дубинского заключалась в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.

В мае 2026 года Дубинскому вручили еще одно подозрение в государственной измене. Народный избранник с помощью своих соцсетей транслировал российскую пропаганду, нанося ущерб информационной безопасности Украины.