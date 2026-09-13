"Создали такую вонь": семья украинцев шокировала канадца своими традициями

Каждая нация имеет свои уникальные черты

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Некоторые привычки украинцев вызывают удивление и непонимание за границей. Так, молодая семья шокировала соседей в Канаде.

Об этом рассказал пользователь под ником CanadianMark в YouTube. По его словам, канадцы не сразу поняли, что происходит.

Мужчина рассказал, что ему на украинских соседей пожаловался коллега. Он признался, что сначала даже немного смутился.

"Я даже не знаю, с чего начать, как вам это передать. Но ко мне сегодня подходит мой сотрудник и говорит, Марк, ты не представляешь, украинцы просто создали такой запах на балконе, что ты просто бы не поверил своими глазами и точно не своему носу. Я так, знаете, думаю, что мне на это говорить", — рассказал

По его словам, у него стало как-то неприятно на душе, когда он такое услышал. Он не знал, что ответить, ведь он тоже походит из Украины.

"Он продолжает. Говорит: "Я открыл окно у себя в квартире и начал слышать такой запах какой-то рыбы. Так пахла рыба, что ты просто не можешь себе представить. И я выхожу на свой балкон, а на соседнем балконе как раз соседи, украинская молодая семья. Я смотрю, там полно рыбы, понимаешь? Полно рыбы. Я даже не мог поверить своими глазами", — рассказал мужчина.

Затем коллега показал ему фотографию, чтобы увидеть реакцию. Оказалось, что на фотографии была обычная таранька.

"И я ему говорю, это нормально, у нас в Украине часто люди такое делают. Он говорит, что каждый засушивает рыбу на балконах? Я говорю, конечно, что нет. Индивидуальные случаи бывают. Но он говорит, а что они там делают? На что им рыба вывешена вся? Я говорю, но они ее просто сушат, а потом будут себе тараньку есть с пивом. Это вкусность такая, говорю. А он так, знаете ли, остановился и подумал. Я даже не дал ему снова слова сказать. Говорю, так ты к ним подойди, спроси, они тебе дадут попробовать. И будешь счастлив. Потому что я так, знаете, говорю, чтобы он с соседями подружился", — рассказал мужчина.

Он объяснил, что не хочет, чтобы у коллег и украинцев были проблемы. Он призвал объяснять свои действия иностранцам.

"И я вижу, что это ему помогло. Он такой, знаете ли, стал более спокойным, рассудительным. И со мной начал о другой теме говорить. И поэтому очень важно, что даже в такие крошечные вещи всегда важно делать что-то хорошо и объяснять. Объяснять иностранцам, другим людям, культурам, почему это так. И когда вы объясняете, тогда люди совсем с другой стороны на это смотрят. Не смотрят, как это дикость, а смотрят, это как на уникальность", — отметил мужчина.

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