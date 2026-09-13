"Створили такий сморід": родина українців шокувала канадця своїми традиціями

Кожна нація має свої унікальні риси

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Деякі звички українців викликають подив та нерозуміння за кордоном. Так, молода сім'я шокувала сусідів у Канаді.

Про це розповів користувач під ніком CanadianMark в YouTube. За його словами, канадці не відразу зрозуміли, що відбувається.

Чоловік розповів, що йому на українських сусідів поскаржився колега. Він зізнався, що з початку навіть трішки зніяковів.

"Я навіть не знаю, з чого розпочати, як вам це передати. Але до мене сьогодні підходить мій співробітник і каже, Марк, ти не уявляєш, українці просто-напросто створили такий сморід на балконі, що ти просто би не повірив на свої власні очі та точно не на свій ніс. Я так, знаєте, думаю, що мені на то казати", — розповів він.

За його словами, у нього стало якось неприємно на душі, коли він таке почув. Він не знав, що відповісти, адже він теж походить з України.

"Він продовжує. Каже: "Я відкрив вікно в себе в квартирі та почав чути такий запах якоїсь риби. Так пахла риба, що ти просто не можеш собі уявити. І я виходжу на свій балкон, а на сусідньому балконі якраз сусіди, українська молода сім'я. Я дивлюся, там повно риби, розумієш? Повно риби. Я навіть не міг повірити на свої власні очі", — розповів чоловік.

Потім колега показав йому фотографію, щоб побачити реакцію. Виявилось, що на фотографії була звичайна таранька.

"І я йому кажу, це нормально, у нас в Україні часто люди таке роблять. Він каже, що кожен засушує рибу на балконах? Я кажу, звісно, що ні. Індивідуальні випадки бувають. Але він каже, а що вони там роблять? На що їм то риба вивішена вся? Я кажу, та вони її просто сушать, а потім будуть собі тараньку їсти з пивом. Це дуже смакота така, кажу. А він так, знаєте, зупинився і подумав собі. Я навіть не дав йому знову слова сказати. Кажу, та ти до них підійди, запитай, вони тобі дадуть спробувати. І будеш щасливий. Бо я так, знаєте, говорю, щоб він з тими сусідами подружився", — розповів чоловік.

Він пояснив, що не хоче, щоб у колеги та українців були проблеми. Тож він закликав пояснювати свої дії іноземцям.

"І я бачу, що це йому допомогло. Він такий, знаєте, став більш спокійнішим, розсудливим. І зі мною почав про іншу тему говорити. І тому це дуже важливо, що навіть у такі малесенькі речі завжди важливо робити щось добре та пояснювати. Пояснювати іноземцям, іншим людям, культурам, чому так є. І коли ви пояснюєте, тоді люди зовсім з іншого боку на це дивляться. Не дивляться, як це дикість, а дивляться, на це як на унікальність", — зазначив чоловік.

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