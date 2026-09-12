"Аптеки - вне конкуренции": на что цены удивляют украинцев больше всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
Украинцы честно ответили на вопрос редакции
Цены в Украине стремительно растут, что сильно бьет по покупательной возможности граждан. Но некоторые ценники шокируют украинцев больше других.
Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Издание решило поинтересоваться у жителей Украины: "Какая покупка в последнее время шокировала вас своей ценой?".
В основном граждане жалуются на высокие цены на продукты питания, в частности рыбу, сыр, крупы, овощи и фрукты, высокую "коммуналку". Вне конкуренции — цены в аптеках.
"Лекарства. Цены растут каждый день"
"Аптеки — вне конкуренции"
"Аптека удивляет своими ценами"
"Тюлька по 320 грн/кг"
"Гречка, медикаменты"
"Пачка настоящей соли"
"Застекление окон после обстрелов"
"Капуста, 1 штука за 45 грн"
"Рыба, соль, масло"
"Окна после обстрела"
"Мороженное. Взяла, а цену не посмотрела. Потом глянула в чек — ела и плакала"
"Коммуналка шокирует каждый месяц"
"Цены на продукты шокируют"
"Рыба"
"Хамса за 230 грн/кг"
"Вода детская"
"Гречка за 72 грн/кг"
"Сигареты"
"Майонез за 100 грн, хотя неделю назад был 60 грн"
"Подсолнечное масло 800 грамм за 100 грн"
"Лифчик нормальный — 550 грн"
Напомним, из-за войны с Россией миллионы украинцев покинули свои дома. Украинцы в опросе "Телеграфа" рассказали, собираются ли они возвращаться на родину.