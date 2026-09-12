"Аптеки - вне конкуренции": на что цены удивляют украинцев больше всего

Украинцы честно ответили на вопрос редакции

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Цены в Украине стремительно растут, что сильно бьет по покупательной возможности граждан. Но некоторые ценники шокируют украинцев больше других.

Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Издание решило поинтересоваться у жителей Украины: "Какая покупка в последнее время шокировала вас своей ценой?".

В основном граждане жалуются на высокие цены на продукты питания, в частности рыбу, сыр, крупы, овощи и фрукты, высокую "коммуналку". Вне конкуренции — цены в аптеках.

"Лекарства. Цены растут каждый день"

"Аптеки — вне конкуренции"

"Аптека удивляет своими ценами"

"Тюлька по 320 грн/кг"

"Гречка, медикаменты"

"Пачка настоящей соли"

"Застекление окон после обстрелов"

"Капуста, 1 штука за 45 грн"

"Рыба, соль, масло"

"Окна после обстрела"

"Мороженное. Взяла, а цену не посмотрела. Потом глянула в чек — ела и плакала"

"Коммуналка шокирует каждый месяц"

"Цены на продукты шокируют"

"Рыба"

"Хамса за 230 грн/кг"

"Вода детская"

"Гречка за 72 грн/кг"

"Сигареты"

"Майонез за 100 грн, хотя неделю назад был 60 грн"

"Подсолнечное масло 800 грамм за 100 грн"

"Лифчик нормальный — 550 грн"

Напомним, из-за войны с Россией миллионы украинцев покинули свои дома. Украинцы в опросе "Телеграфа" рассказали, собираются ли они возвращаться на родину.