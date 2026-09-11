Ущемляют каждого третьего: на какие беды жалуются украинцы в Польше

Рассказывают не только о проблемах с деньгами и жильем

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Жизнь украинских беженцев в Польше сопровождается широким кругом проблем. При этом их беспокоят не только деньги, жилье и поиск работы. Среди серьезных проблем они называют негативный информационный фон, тревожность, дискриминацию и сложности с адаптацией.

Об этом свидетельствует опрос Rating Group, который проходил 21-25 августа 2026 года. Отдельным вопросом остается психологическое состояние наших сограждан.

Чаще украинцы говорили о негативном влиянии средств массовой информации — эту проблему назвали 45% опрошенных. Значительное место среди ответов занимают и вопросы здоровья. Так, 29% респондентов беспокоят проблемы психического здоровья, 28% – сложный доступ к качественным медицинским услугам, а 24% – общее состояние здоровья.

Почти также остро украинцы испытывают трудности с обустройством жизни в Польше. Нехватка возможностей для самореализации беспокоит 23% опрошенных. По 22% назвали недостаточную социальную адаптированность, дефицит досуга и жилищные проблемы. Еще для 21% важным остается вопрос физической безопасности.

За последние 12 месяцев 31% опрошенных беженцев сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности. Еще 22% испытывали предубеждение из-за использования украинского языка.

Украинка в Польше. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отдельной проблемой остается психологическое состояние беженцев. Чрезмерную тревогу или панику, с которой не могли справиться, часто или очень часто ощущали 26% опрошенных. Еще 31% переживали такие состояния иногда. Редко или никогда с ними не сталкивались 40% респондентов.

Финансовые и профессиональные затруднения упоминали несколько реже. Высокую нагрузку и нехватку денег назвали по 19% респондентов, а проблемы с трудоустройством или потерю актуальности профессии — 17%. О беспокойстве из-за потери или разрушения жилья в результате войны сообщили 14% украинцев. Еще 12% испытывают сложности с выбором будущей профессии.

Ранее украинка рассказала, сколько реально нужно денег на жизнь в Польше. Расходы на жизнь у соседей могут существенно отличаться от украинских из-за разницы в зарплатах.