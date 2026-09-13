Дмитрий Гордон заявил, что ему "запретили" ездить на передовую. Почему так и где сейчас его взрослые сыновья

Сыновья журналиста находятся не в Украине

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Журналист Дмитрий Гордон признался, что не ездит на передовую из-за запрета. Он считает, что от его визита может погибнуть много людей, поскольку россияне будут за ним охотиться.

Об этом он рассказал в программе "Глаза в глаза". По его словам, у него сейчас выходит много интервью с военными, но не на фронте.

Журналистка спросила, ездит ли Гордон на передовую. На этот вопрос он ответил отрицательно.

"Мне запрещают идти на фронт, потому что из-за моего появления на передовой могут погибнуть многие. Будут охотиться за мной, а убьют много людей", — сказал Гордон.

Как отреагировали в сети?

Пользователи с юмором приняли такое заявление Гордона. Многие призывают его уехать из Киева, чтобы россияне не так сильно его обстреливали.

"Верим! Кашпировский запрещает";

"Так вали из Киева. Теперь понятно, чего так лупят по столице";

Комментарии пользователей

"Могут стрелять по мне, а убьют вас(с). "Бригаду" посмотрел лысый";

"Очень смешно";

"Чисто секретное оружие)) на потом";

Комментарии пользователей

"А Вы, Гордон, пытались идти на фронт?";

"Лол";

"Кто-то должен быть Потапом, а кто-то Гордоном";

Комментарии пользователей

"Как они с нас ржут";

"Я так и думал, почему Дмитрий не в войсках, он всегда думает о безопасности людей, люди для него главное";

"Я по той же причине не иду";

Комментарии пользователей

"Аааааа, вот выдают я с них в шоке";

"У меня то же самое) поэтому я и не иду";

"Применят ядерку", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что Гордон говорил о фронте раньше?

В 2017 году Дмитрий Гордон убеждал, что несмотря на навыки, не хочет ехать в зону АТО, чтобы принять участие в боевых действиях. По его словам, на мирной территории он более полезен.

В 2021 году Дмитрий Гордон заявил, что если его позовут – он пойдет на фронт воевать. По словам журналиста, если его призовут в армию, то "других вариантов не будет".

Дмитрий Гордон

Где сейчас сыновья Гордона?

У Дмитрия Гордона трое взрослых сыновей от первого брака – 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий и 21-летний Лев. Он объяснил, что они не служат в ВСУ, поскольку все они находятся за границей.

"У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей. Они оба родились не в Украине, Лев у меня гражданин Соединенных Штатов. Они живут в Америке многие годы. Учились – один в Англии учился еще в школе, затем в университете в Англии. Оба живут в Америке, они рождены не в Украине", – заявил Гордон.

В конце 2025 года Дмитрий Гордон сообщил, что из-за угрозы безопасности его семьи трое сыновей и четыре дочери остаются за границей. Он также отметил, что его дети не готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

"Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно", — сказал Гордон.

Сыновья Дмитрия Гордона. Фото УНИАН

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