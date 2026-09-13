Дмитро Гордон заявив, що йому "заборонили" їздити на передову. Чому так і де зараз його дорослі сини

Сини журналіста перебувають не в Україні

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Журналіст Дмитро Гордон зізнався, що не їздить на передову через заборону. Він вважає, що від його візиту може загинути багато людей, оскільки росіяни будуть за ним полювати.

Про це він розповів в програмі "Очі в очі". За його словами, в нього зараз виходить багато інтерв'ю з військовими, проте не на фронті.

Журналістка запитала, чи їздить Гордон на передову. На це питанні він відповів негативно.

"Мені забороняють йти на фронт, тому що через мою появу на передовій можуть вбити багато людей. Будуть полювати на мене, а вбʼють багато людей", — сказав Гордон.

Як відреагували в мережі?

Користувачі з гумором сприйняли таку заяву Гордона. Багато хто закликає його виїхати з Києва, щоб росіяни не так сильно його обстрілювали.

"Віримо! Кашпіровський забороняє";

"Так вали із Києва. Тепер зрозуміло чого так луплять по столиці";

Коментарі користувачів

"Можуть стріляти по мені, а вб'ють вас (с). "Бригаду" переглянув лисий";

"Дуже смішно";

"Чисто секретна зброя)) На потім";

Коментарі користувачів

"А Ви, Гордон, намагалися йти на фронт?";

"Лол";

"Хтось має бути Потапом, а хтось Гордоном";

Коментарі користувачів

"Як вони з нас ржуть";

"Я так і думав, чому Дмитро не біля війська, він завжди думає про безпеку людей, люди для нього головне";

"Я з тієї ж причини не йду";

Коментарі користувачів

"Аааааа, оце видають я з них в шоці";

"У мене те саме) тому я і не йду";

"Застосують ядерку", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що Гордон казав про фронт раніше?

У 2017 році Дмитро Гордон переконував, що, попри навички, не хоче їхати у зону АТО, щоб взяти участь у бойових діях. За його словами, на мирній території він є кориснішим.

У 2021 році Дмитро Гордон заявив, що якщо його покличуть — він піде на фронт воювати. За словами журналіста, якщо його призвуть до армії, то "інших варіантів не буде".

Дмитро Гордон

Де зараз сини Гордона?

У Дмитра Гордона троє дорослих синів від першого шлюбу – 31-річний Ростислав, 28-річний Дмитро та 21-річний Лев. Він пояснив, що вони не служать в ЗСУ, оскільки всі вони перебувають за кордоном.

"У старшого мого сина захворювання дуже важке, з яким не те що на фронт, йому жити з ним важко. Що стосується двох інших моїх дітей. Вони обидва народжені не в Україні, Лев у мене громадянин Сполучених Штатів. Вони живуть в Америці багато років. Вчилися – один в Англії навчався ще в школі, потім в університеті в Англії. Обидва живуть в Америці, вони народжені не в Україні", – заявив Гордон.

Наприкінці 2025 року Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також зазначив, що його діти не готові вступити до лав Збройних сил України.

"Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно", — сказав Гордон.

Сини Дмитра Гордона. Фото УНІАН

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