Якими будуть нові євро: що зобразять на купюрах і коли вони з’являться

Що зміниться у новому дизайні

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Європейський центральний банк готує новий дизайн євробанкнот. Замість звичних мостів, арок та вікон на купюрах можуть з'явитися відомі європейці, річки та птахи.

ЄЦБ уже визначив 10 варіантів оформлення. "Телеграф" розповість, коли затвердять остаточний дизайн банкнот та коли вони з’являться в обігу.

Що буде на нових банкнотах

Дизайн головної валюти Євросоюзу замінять уперше із 2002 року. Очікується, що нові банкноти матимуть зовсім інший візуальний стиль порівняно з тими, що перебувають в обігу зараз. На них планують посилити захисні елементи та використати зображення, які зроблять купюри більш впізнаваними та близькими для жителів усієї Європи.

Чинні банкноти євро

Європейський центральний банк розглядає два варіанти оформлення майбутніх євробанкнот. Перший присвячений європейській культурі, другий — річкам і птахам.

У культурній серії можуть з'явитися портрети відомих європейців. Серед запропонованих постатей — Марія Каллас, Людвіг ван Бетховен, Марія Склодовська-Кюрі, Мігель де Сервантес, Леонардо да Вінчі та Берта фон Зуттнер.

Банкнота з Марією Каллас

Банкнота з Людвігом ван Бетховеном

Банкнота з Леонардо да Вінчі

На зворотному боці покажуть сцени з повсякденного культурного життя Європи: бібліотеки, музеї, школи та громадські площі.

Інша серія матиме природну тематику. На банкнотах зобразять європейські річки та характерних для різних природних зон птахів.

Наприклад, на купюрах можуть показати гірські джерела, водоспади, річкові долини та гирла річок. Поруч будуть зображені птахи, пов'язані з цими місцями.

Новий дизайн євро

Європейці ще можуть обрати дизайн

Остаточний дизайн банкнот залежатиме від результатів громадського опитування, яке запустив ЄЦБ. Воно дає змогу жителям країн єврозони висловити свої вподобання.

Остаточний дизайн планують визначити в грудні 2026 року. Після цього знадобиться ще кілька років на розробку та виробництво банкнот.

Очікується, що нові євро можуть з'явитися в обігу приблизно з 2029 року.

Як відреагували користувачі соцмереж

На цьому тлі в X та Instagram поширюються меми, автори яких стверджують, що Європейський Союз запустив нову валюту на честь досягнень європейської бюрократії.

Серед зображень на нібито нових банкнотах — камера відеоспостереження, система кришечок на пластикових пляшках, човен із мігрантами, військовий танк і президентка Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Мем про нові євро

Раніше "Телеграф" розповідав, де можуть не прийняти старі євро після поновлення дизайну купюр.