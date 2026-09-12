Старые евро будут изымать из обращения. Придется ли "доплачивать" за новые купюры в обменниках

Обновленные евро появятся в ближайшие годы

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За новые банкноты евро, которые будут утверждены в 2026 году, не будет никаких комиссий в банках и обменных пунктах. Комиссия возможна только за поврежденные купюры, независимо от года их выпуска.

Об этом "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко: Купюры евро полностью заменят: нужно ли срочно менять заначки и что будет с курсом в обменниках

"Никаких комиссий за новые версии банкнот не существует. Это такая же ложь. Да, есть такое понятие, как испорченная купюра (например, оборванная). Но она может быть как новой, так и старой. В таком случае может быть комиссия, поскольку такие деньги утилизируют", — пояснил эксперт.

Дизайн новых евро на стадии утверждения

Останутся ли действительными старые банкноты евро 2002 года выпуска

Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершает работу над новой серией банкнот евро. По предварительным оценкам, банкноты новой серии войдут в обращение в последующие годы. Украинцы опасаются, что так называемые банкноты "старого образца" (2002 года выпуска) выйдут из обращения.

Однако евро образца 2002 года останутся действительной денежной единицей. Их не изымают из обращения, они останутся в ходу на уровне с банкнотами образца 2013 года и новыми купюрами. Их можно использовать для любых наличных расчетов.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", 2000 гривен уже в обращении. Действительно ли Украине нужна новая купюра.